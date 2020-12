Donald Trump wird auch nach der Amtsübergabe an Joe Biden spürbaren Einfluss haben. Davon ist der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, überzeugt. Eine weitere Herausforderung sei das Verhältnis der Nato zu ihrem Mitglied Türkei.

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, setzt große Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Nato unter dem neuen US-Präsident Joe Biden. "Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung in der künftigen Biden-Administration einen Partner haben wird, der die Nato wieder zu dem Konsultations- und Entscheidungsgremium machen möchte", sagte Ischinger im Podcast "Die Stunde Null".

Neben der fairen Lastenverteilung bei den Finanzen sieht er das Verhältnis zur Türkei als zentrale Herausforderung. "Die Türkei müssen wir - darf ich das so sagen? - an die Brust nehmen. Wir dürfen sie nicht von uns weisen. Das heißt nicht, dass wir der Türkei das durchgehen lassen, was sie nicht machen sollte. Aber wir müssen den Dialog mit der Türkei vielleicht gerade auch informell intensivieren", sagte Ischinger, der einst Botschafter in Washington und in London war. "Ich glaube auch, dass man in Washington sehr genau weiß, wie wichtig es ist, die Türkei nicht abdriften zu lassen."

Ischinger erwartet, dass die Omnipräsenz von Donald Trump abnehmen, der abgewählte Präsident aber Einfluss behalten wird. "Die Macht, die Donald Trump im Augenblick noch verkörpert, dürfte in dem Maße an Strahlkraft verlieren dürfte, in dem die neue Administration Tritt fasst und den 350 Millionen Amerikanern zeigt: Wir setzen den Kampf gegen Corona an die Spitze unserer Anstrengung und versuchen nicht, das wegzudiskutieren", sagte Ischinger. "Aber Donald Trump kann weiter ein unglaublich effizienter Störfaktor sein."

Ischinger erwartet zudem keine "Rückkehr zu einem transatlantischen Paradies" - was es in der Form auch nie gegeben habe. "Wir hatten immer auch transatlantische Krisen. Was durch die Trump-Jahre nicht mehr so einfach zurückzudrehen sein wird, sind die Zweifel an der Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unseres amerikanischen Partners."

Alle Folgen von "Die Stunde Null" finden Sie direkt bei Audio Now, Apple oder Spotify oder via Google.