An der Grenze zwischen Belarus und Polen hoffen Tausende Migranten auf eine Einreise in die EU. Diese wirft dem belarussischen Staatschef Lukaschenko vor, die Flüchtlinge gezielt ins Land zu holen. Die Türkei weist nun Berichte zurück, sie würde eine aktive Rolle dabei spielen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Berichte, wonach sein Land gezielt Migranten nach Belarus bringe, als haltlos zurückgewiesen. In einem Telefonat mit seinem polnischen Kollegen Zbiniew Rau am Mittwochabend habe Cavusoglu sein Bedauern über Vorwürfe gegen die Türkei und die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines ausgedrückt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Quellen aus dem Außenministerium.

Cavusoglu habe im Gespräch mit Zbiniew zudem deutlich gemacht, dass die Öffentlichkeit über die Wahrheit informiert werden müsse. Er habe vorgeschlagen, dass ein technisches Team aus Polen in die Türkei komme.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Türkei mithilfe der halbstaatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines Migranten gezielt nach Belarus einfliege, um so den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu unterstützen. Turkish Airlines hatte die Vorwürfe bereits am Dienstag zurückgewiesen. "Die Nachrichten in den Medien entsprechen nicht der Wahrheit", teilte Turkish Airlines mit. "Unsere Gesellschaft arbeitet bei Flügen in die ganze Welt mit internationalen Behörden zusammen, berücksichtigt dabei alle Sensibilitäten bei der Sicherheit und führt ihre Operationen in diesem Umfang aus", hieß es.

Die polnische Regierung und die EU werfen Lukaschenko vor, die Migranten ins Land bringen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Der oft als "letzter Diktator Europas" kritisierte Lukaschenko selbst hatte angekündigt, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa nicht länger aufzuhalten - als Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Belarus. Turkish Airlines fliegt Belarus laut Flugplan zehnmal im Monat an. Von Istanbul aus gehen zurzeit täglich ein bis zwei Direktflüge der Fluggesellschaft nach Minsk. Auch die belarussische Fluggesellschaft Belavia fliegt Minsk von Istanbul aus bis zu zweimal täglich an.