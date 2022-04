Landverpachtung per Auktion

Landverpachtung per Auktion US-Regierung vergibt doch wieder Bohrrechte

Umgerechnet 1440 Quadratkilometer Land im Bundesbesitzt werden an die Meistbietenden verpachtet.

Der Krieg in der Ukraine und ein Energiemarkt in Krisenstimmung sorgen dafür, dass Regierungen von früheren Klimaversprechen abrücken. US-Präsident Biden lässt wieder Land im Bundesbesitz für die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen verpachten. Umweltschützer finden das "rücksichtslos".

Die US-Regierung will ungeachtet der Wahlkampfversprechen von Präsident Joe Biden Land im Bundesbesitz für die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen freigeben. Das Innenministerium kündigte kurz vor Beginn des Osterwochenendes entsprechende Maßnahmen an. Demnach sollen 144.000 Hektar Land für Öl- und Gasbohrungen über Auktionen an Meistbietende verpachtet werden. Nach Ministeriumsangaben wird damit die zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigegebene Fläche gegenüber früheren Planungen um 80 Prozent verkleinert. Außerdem soll der Förderzins erhöht werden. Statt wie bisher 12,5 Prozent vom Erlös abzuführen, sollen es nun 18,75 Prozent sein.

Trotz dieser für Öl- und Gas-Förderer verschlechterten Bedingungen reagierten mehrere Umweltschutzgruppen mit scharfer Kritik. Eine Organisation wertete die Pläne als "ein rücksichtsloses Versagen in Sachen Klimaschutz". Biden hatte während des Wahlkampfes mehrmals versprochen, die Versteigerungen der Bohrrechte zu stoppen. Allerdings fochten die oppositionellen Republikaner in den von ihnen regierten Bundesstaaten erfolgreich diese Pläne an.

Das Innenministerium kündigte an, in der kommenden Woche Umweltverträglichkeitsprüfungen einzuleiten und die Verpachtungen offiziell bekanntzumachen. Dabei sollten auch die Interessen der örtlichen Bevölkerung berücksichtigt werden. Die Umweltschutzorganisation Center for Biological Diversity widersprach Angaben, die US-Regierung sei zu der Verpachtung verpflichtet. Das sei reine Fiktion, erklärte Sprecherin Randi Spivak. Lob kam aus der Energiewirtschaft. Die Biden-Regierung sollte Genehmigungen zügiger erteilen und für Rechtssicherheit sorgen, sagte Anne Bradbury, Leiterin des American Exploration & Production Council.