US-Wahl-Liveticker +++ 05:14 Biden lobt Menschen, die in erster Reihe gegen Pandemie kämpfen +++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich in einer Video-Schalte unter anderem mit Vertretern von Krankenschwester- und Lehrerverbänden unterhalten. Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild der Konferenz. Er erklärte: "Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die an der Front dieser Pandemie arbeiten, bringen jeden Tag herausragende Opfer. Sie verdienen einen Anführer, der bereit ist, ihnen zuzuhören und genauso hart für sie arbeitet wie sie für ihre Gemeinschaften. Als Präsident werde ich mich genau so verhalten."

+++ 01:43 Biden gratuliert Pelosi und will mit ihr US-Wirtschaft wieder aufbauen +++

Der gewählte demokratische Präsident Joe Biden sprach Nancy Pelosi seine Glückwünsche zur Wahl aus. Die 80-Jährige ist von den Demokraten einstimmig als Kandidatin für das Amt der Präsidentin des Repräsentantenhauses für zwei weitere Jahre bestätigt worden.

"Er freut sich darauf, mit ihr und der demokratischen Führung im Haus an einer gemeinsamen Agenda zu arbeiten, um Covid-19 unter Kontrolle zu bringen und unsere Wirtschaft wieder und besser aufzubauen", heißt es in der Erklärung. Demokraten und Republikaner liegen seit Monaten wegen eines neuen Corona-Hilfspakets über Kreuz. Falls in den kommenden Wochen keine Einigung erzielen werden kann, werden die Finanzhilfen voraussichtlich Anfang 2021 ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Das gesamte Repräsentantenhaus muss Anfang Januar noch für Pelosi stimmen. Trotz Sitzverlusten der Demokraten konnte Bidens Partei in der Kammer ihre Merheit sichern. Es wird daher erwartet, dass sich Pelosi bei der Abstimmung gegen der republikanischen Kandidaten durchsetzen wird.

+++ 23:41 Oberstes Gericht von Pennsylvania befasst sich mit Trump-Klage zur Wahl +++

Der Streit über den knappen Ausgang der US-Präsidentenwahl in Pennsylvania geht vor das Oberste Gericht des Bundesstaates. Ein Mini-Erfolg für das Wahlkampfteam von Amtsinhaber Donald Trump, denn das Gericht nahm nun deren Antrag an, das Urteil eines untergeordneten Gerichts zu prüfen. Dieses hatte am Freitag einen Antrag verworfen, 8329 Stimmzettel aus Philadelphia für ungültig erklären zu lassen, weil auf den dazugehörigen Umschlägen gedruckte Angaben wie Namen, Datum und Adresse fehlten.

Eine Entscheidung des Obersten Gerichts könnte auch Stimmzettel in anderen Wahlkreisen des Staates berühren, allerdings war zunächst unklar wie viele. Nach den bislang vorliegenden Ergebnissen führt der Demokrat Joe Biden in Pennsylvania mit etwa 82.000 Stimmen. In Pennsylvania sind 20 Wahlleute zu vergeben. Nach dem bisherigen Stand der Präsidentenwahl führt Biden allerdings vor Trump mit insgesamt 306 zu 232 Wahlleuten.

+++ 22:17 Trump-Wähler gibt es vor allem in den Städten und nicht auf dem Land +++

Gemeinhin wird angenommen, dass Trump vor allem in ländlichen Gebieten die meisten Wähler hat. Doch das ist ein Irrtum, wie die "Washington Post" schreibt.

Die meisten seiner Wähler wohnen demnach in Städten und in Vororten. Zwar führt Trump bei Wählern auf dem Land mit einem Verhältnis von 2:1 vor Joe Biden.

Doch diese Wähler haben nur ein Fünftel aller Stimmen abgegeben, die Trump auf sich vereinigt hat. In den elf größten Metropole-Regionen hat Trump mehr Stimmen erhalten als in den ländlichen Wahlkreisen - das sind New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Houston, Washington D.C., Miami, Philadelphia, Atlanta, Boston und Phoenix.

+++ 21:42 Kritik an Entlassung von Wahlsicherheitschef +++

Donald Trump hat den Chef der Wahlsicherheitsbehörde CISA gefeuert, nachdem dieser den Behauptungen Trumps über Wahlbetrug widersprochen hatte. Deshalb handelte er sich heftige Kritik ein - auch aus den Reihen seiner Republikaner.

Krebs und sein Team hätten "fleißig daran gearbeitet, unsere Wahlinfrastruktur zu stärken, indem sie dazu beitrugen, Schwachstellen abzusichern", sagte der republikanische Senator Richard Burr, der bis vor kurzem Vorsitzender im Geheimdienstausschuss gewesen war. Auch mehrere Demokraten kritisierten Trumps Entscheidung.

+++ 21:11 Taliban freuen sich über Trump-Entscheidung +++

Die radikalislamischen Taliban haben den von der US-Regierung unter Donald Trump angekündigten Abzug weiterer US-Soldaten aus Afghanistan begrüßt. "Das ist ein guter Schritt und im Interesse der Menschen in beiden Ländern", sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. Trump lässt zum Ende seiner Amtszeit rund 2000 der 4500 in Afghanistan stationierten Soldaten abziehen.

Die Nato-Bündnispartner blicken mit Sorge auf den US-Truppenabzug. Befürchtet wird ein Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban oder ein Ausbreiten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem Land.

+++ 20:40 Trumps Anwälte machen erneuten Rückzieher +++

Das Muster wiederholt sich: Anwälte von Donald Trump reichen Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs ein - und kassieren die meisten Vorwürfe, wenn sie diese vor Gericht beweisen müssen. Der Grund: Sollten sie wissentlich bei einer Befragung durch einen Richter lügen, riskieren sie ihre Lizenz. In Pennsylvania ist das nach Angaben eines Anwalts, der die Demokraten vertritt, nun wieder passiert.

