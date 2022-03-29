Перед новим раундом переговорів між Україною та Росією тривають бої за багато українських міст. Президент Володимир Зеленський у вівторок увечері говорив про напружену ситуацію, незважаючи на військові успіхи українців. Прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков продовжує погрожувати, що Росія може зупинити поставки газу до Західної Європи, якщо країни-імпортери відхилять вимогу президента Владіміра Путіна розраховуватися в рублях.

Україна: успіхи в Ірпіні

За словами Зеленського, російські підрозділи були відкинуті від міста Ірпінь під Києвом, за яке тижнями велися бої. Проте і під Києвом, і в інших частинах країни тривали бої. Російські війська тримали контроль над північчю Київської області, маючи там ресурси та сили. Вони намагалися відновити розбиті підрозділи. Також "дуже складною" залишається ситуація в Чернігівській, Сумській, Харківській областях, на Донбасі та на півдні України.

Зеленський знову закликав посилити санкції проти Росії через загарбницьку війну, яка почалася більше місяця тому. За їхніми власними заявами, Збройні сили України намагаються відбити атаки російських підрозділів у кількох місцях. Згідно з доповіддю українського Генштабу, триває процес зупинення наступу російських військ на місто Слов'янськ Донецької області на південному сході країни та на невелике містечко Барвінкове приблизно в годині їзди від Харкова.

Прес-секретар Кремля: без оплати не буде газу

Після того, як ЄС переважно відмовився оплачувати поставки газу в рублях, Росія продовжує погрожувати припиненням поставок. "Без оплати не буде газу", - сказав американському телевізійному каналу PBS речник Кремля Дмітрій Пєсков. Москва хоче дочекатися остаточної відповіді від ЄС, а потім визначитися з наступними кроками. "Але ми точно не маємо наміру удавати із себе благодійників і безкоштовно доставляти газ у Західну Європу", - підкреслив Пєсков.

Голова Кремля Владімір Путін наказав постачати природний газ у "недружні" держави, як-от Німеччину, лише за умови оплати в рублях. Деякі країни вже відхилили таку можливість, посилаючись на порушення контракту.

Кремль: застосування ядерної зброї у війні з Україною не планується

Водночас прес-секретар Кремля Пєсков заперечив припущення про те, що Москва може застосувати ядерну зброю у війні в Україні. "Ніхто в Росії не думає про використання ядерної зброї або навіть про ідею її застосування", - сказав він в інтерв'ю телеканалу PBS. Росія задіє ядерний арсенал лише у випадку "загрози її існуванню". Державне існування Росії та події в Україні "жодним чином не стосуються одне до одного". Занепокоєння на Заході щодо можливих планів Москви щодо застосування ядерної зброї посилилося, коли Путін на початку загарбницької війни в Україні наказав перевести російські ядерні сили у режим підвищеної готовності.

Байден: не буду брати слова про Путіна назад

Президент США Джо Байден не відмовляється від своєї суперечливої заяви про Путіна у війні в Україні, але не хоче, щоб це розуміли як заклик до зміни влади у Москві. "Я нічого не беру назад", - сказав Байден у Білому домі. "Такі люди не повинні керувати країнами, але керують. Те, що вони це роблять, не означає, що я не можу висловити своє обурення". Це не пов'язано із закликом до зміни влади у Кремлі. Байден назвав Путіна "диктатором" під час виступу у Варшаві в суботу ввечері і завершив його словами: "Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі".

Від початку війни півмільйона українців повернулося додому

За даними української прикордонної служби, з початку російської загарбницької війни з-за кордону повернулося близько 510 тисяч осіб. Лише за минулий тиждень їх було 110 тисяч, повідомив щоденній газеті Welt речник служби. Вісім з десяти подорожуючих - це чоловіки. Більшість приїжджає з Польщі. До початку війни в Україні проживало близько 44 мільйонів людей. За даними УВКБ ООН у справах біженців, близько 3,9 мільйона людей втекли за кордон.

МАГАТЕ: Україна повідомляє про відсутність уражень ядерних матеріалів у Харкові

Нещодавній обстріл пошкодив ядерний дослідницький центр у східному українському місті Харкові, але існуюча там невелика кількість ядерних матеріалів залишилася неушкодженою. Про це повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у понеділок ввечері з посиланням на інформацію української інспекції ядерного регулювання.

Важливе сьогодні:

•Приблизно через чотири з половиною тижні після російського вторгнення в Україну Москва і Київ у вівторок починають новий раунд переговорів у Туреччині. Делегації з Росії та України зустрінуться в офісі президента у палаці Долмабахче у Стамбулі близько 9:30 за центральноєвропейським часом у вівторок вранці, повідомили в Офісі президента Туреччини.

•Перед початком переговорів турецька сторона хоче зустрітися з кожною з делегацій окремо, заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабміну в Анкарі.