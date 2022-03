Montag bis Mittwoch in Türkei Ukraine kündigt neue Gespräche mit Russland an

Bis auf humanitäre Korridore zur Evakuierung bringen alle bisherigen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bislang keinen Ertrag. Beide Seiten vereinbaren nun einen neuen Anlauf, der für mehrere Tage angesetzt ist.

Russland und die Ukraine werden nach Angaben der ukrainischen Regierung am Montag in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde starten. "Bei den heutigen Gespräch per Videokonferenz wurde beschlossen, die nächste Runde in Präsenz in der Türkei vom 28. bis 30. März abzuhalten", teilte der ukrainische Unterhändler David Arachamia auf Facebook mit. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski bestätigte das Treffen auf Telegram.

Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar hatten Delegationen beider Länder mit Verhandlungen begonnen. Nach drei persönlichen Treffen im Grenzgebiet von Belarus wurden die Gespräche in Videoschalten abgehalten.

Am 10. März hatten bereits Verhandlungen auf Ministerebene im türkischen Antalya stattgefunden, die keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht hatten. Bei den Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Seite über ein mögliches Ende des russischen Militäreinsatzes im Nachbarland gab lediglich die Vereinbarung, humanitäre Korridore zu erreichten, um Zivilisten aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringen zu können.

Die Ukraine forderte bei den Gesprächen einen Waffenstillstand, den Abzug der russischen Streitkräfte aus dem Land sowie die Benennung von Ländern, die für die Sicherheit der Ukraine garantieren und im Falle eines russischen Angriffs eingreifen würden. Moskau gibt an, die Ukraine entmilitarisieren und "entnazifizieren" zu wollen, und spricht in diesem Zusammenhang von einem neutralen Status für seinen pro-westlichen Nachbarn.