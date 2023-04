Ukrainische Soldaten an der Frontlinie bei Bachmut. Um die Stadt wird seit Monaten erbittert gekämpft.

Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte besucht Bachmut und zieht dort Parallelen zum Syrien-Krieg. Russland wirft er vor, im Kampf um die ostukrainische Stadt auf die brutale Kriegstaktik der "verbrannten Erde" übergegangen zu sein.

Bei einem Besuch in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut hat der Befehlshaber des ukrainischen Heeres, Oleksandr Syrskyi, den russischen Truppen die Kriegstaktik der "verbrannten Erde" vorgeworfen. Das schreibt das Medienzentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums. "Der Feind ist auf die sogenannte syrische Taktik der verbrannten Erde umgestiegen. Er zerstört Gebäude und (militärische) Stellungen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss", wird der Kommandeur vom Medienzentrum zitiert.

Die Kriegstaktik der "verbrannten Erde" bezeichnet das äußerst brutale und rücksichtslose Vorgehen einer Armee, das bis zur Zerstörung ganzer Städte reichen kann. Aufgrund der verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung ist die Strategie völkerrechtlich geächtet.

Befehlshaber Syrskyi habe Bachmut besucht, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen und sich die Wünsche und Probleme der Kommandeure anzuhören, heißt es. Zudem habe er den "besten Soldaten" Auszeichnungen und Geschenke überreicht.

Situation "unter Kontrolle"

"Die Verteidigung von Bachmut geht weiter. Die Situation ist schwierig, aber unter Kontrolle", sagte Syrskyi. Die ukrainischen Truppen würden der Offensive der Russen in Bachmut "heldenhaft" standhalten. Sie hätten es geschafft, die Einheiten der russischen Privatarmee Wagner abzunutzen, sodass der Feind nun gezwungen sei, Spezialtruppen der regulären russischen Streitkräfte einzusetzen. Auf Fotos und Videos sind ausgebrannte Häuserskelette und Trümmerberge eingestürzter Gebäude zu sehen.

Die Lage in und um Bachmut ist derzeit unübersichtlich. Seit Monaten versucht Russland, die strategisch wichtige Stadt im Osten der Ukraine einzunehmen. Zuletzt berichtete das britische Verteidigungsministerium in seiner Lageeinschätzung, dass russische Truppen Geländegewinne erzielen konnten. Die ukrainische Führung hatte stets betont, die strategische wichtige Stadt Bachmut nicht aufzugeben, um einen weiteren Durchbruch der russischen Truppen ins Landesinnere zu verhindern. Russland verfolgt in dem Krieg unter anderem das Ziel, die gesamte Region Donezk einzunehmen.