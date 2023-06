Die AfD ist im Aufwind - allen Warnungen vor ihren demokratiefeindlichen Zielen zum Trotz. Eine Umfrage im Auftrag von RTL und ntv zeigt die typischen Charakteristika der AfD-Sympathisanten auf - sei es das Geschlecht, die Herkunft, Religion oder Alter.

Die AfD kann ihren Rekordumfragewert von 19 Prozent im RTL/ntv-Trendbarometer verteidigen. Trotz vielfacher Warnungen von Medien, Experten und Verfassungsschutz vor ihren extremistischen Tendenzen ist die AfD offenbar auf dem Sprung zur Volkspartei. Das zeigt auch eine ausführliche Befragung des Instituts Forsa unter AfD-Anhängern. So ist beispielsweise der Zuspruch zur Partei unter den Erwerbstätigen mit 21 Prozent etwas höher als im Schnitt. Auch in der Gruppe der an der Wahlurne demografisch besonders stark vertretenen Gruppe der Rentner ist die AfD mit 15 Prozent relativ stark. Unter den Schülern und Studenten dagegen würden nur 5 Prozent der Befragten die AfD wählen.

Das passt dazu, dass die Partei in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen mit 14 Prozent den geringsten Zuspruch genießt, bei den Wählern ab 60 Jahren sind es 15 Prozent. Bei den 30- bis 44-Jährigen geben 21 Prozent an, AfD wählen zu wollen. Unter den 45- bis 59-Jährigen sind es sogar 24 Prozent.

Männlich, ländlich, konfessionslos

Zum hohen Anteil der Erwerbstätigen unter den AfD-Sympathisanten passt, dass 19 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder angeben, die AfD wählen zu wollen. Dabei grenzen sich die deutschen Gewerkschaften entschieden von der AfD ab. Eher eine Rolle zu spielen, scheint die Religionszugehörigkeit. Befragte Katholiken würden nach eigenen Angaben nur zu 14 Prozent die AfD wählen, Protestanten zu 15 Prozent. Unter den konfessionslosen Befragten bekundeten 24 Prozent diese Absicht.

Bekannt ist, dass die AfD vor allem Männer anspricht. In der Forsa-Umfrage geben 23 Prozent der Männer an, AfD wählen zu wollen, aber nur 15 Prozent der Frauen. Sortiert nach Wohnortgröße der Befragten ist der Zuspruch zur AfD vor allem auf dem Land groß. Bewohner von Orten mit weniger als 5000 Einwohnern geben zu 25 Prozent an, AfD wählen zu wollen. In Orten zwischen 5000 und 25.000 Einwohnern sind es 21 Prozent. Unter den Bewohnern von Städten zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern liegt die Zustimmung zur AfD nur bei 14 Prozent. In den noch größeren Städten sind es nur 12 Prozent. Tatsächlich fuhr die AfD bislang vor allem in den ostdeutschen Flächenländern mit vergleichsweise wenigen großen Städten ihre bislang höchsten Wahlergebnisse ein, während der Zuspruch in Großstädten bislang stets gering ausfiel.

Zuspruch aus fast allen Parteilagern

AfD-Wähler, das zeigten auch frühere Forsa-Umfragen, bewerten die Gesamtlage pessimistischer als der Durchschnitt. 63 Prozent aller Befragten erwarten im jüngsten RTL/ntv-Trendbarometer, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern werde. In dieser Gruppe geben 27 Prozent an, AfD wählen zu wollen.

Aufschlussreich ist auch die Frage nach dem Wahlverhalten bei der vergangenen Bundestagswahl. 32 Prozent der damaligen Nichtwähler würden heute für die AfD stimmen, gefolgt von 15 Prozent der damaligen FDP-Wähler und 10 Prozent der damaligen CDU-Wähler. Auch 9 Prozent der vormaligen Linke-Wähler geben an, die AfD wählen zu wollen. Unter den Wählern von SPD und CSU sind es 7 Prozent, unter denen der Grünen 2 Prozent. Von den AfD-Sympathisanten ordnen sich 48 Prozent politisch rechts ein. 19 Prozent sehen sich politisch in der Mitte.