Verdi kündigt erste Streiks für Dienstag an

Streit um öffentlichen Dienst Verdi kündigt erste Streiks für Dienstag an

Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Die Verhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern bringen erneut keinen Durchbruch. Nun kündigt die Gewerkschaft erste regionale Streiks für Anfang der Woche an.

Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Erste Warnstreiks mit regionalem Bezug beginnen am Dienstag, erklärte Verdi-Chef Frank Werneke in Potsdam. Diesen Schritt hatte er bereits angekündigt für den Fall, dass die Arbeitgeber kein Angebot vorlegen.

"Ohne ein Angebot am heutigen Tage, was die Möglichkeit für einen Abschluss bietet, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Beschäftigten bei Bund und Kommunen zu Arbeitskampfmaßnahmen aufzurufen", hatte Werneke gesagt. Am Morgen hatten die Gewerkschaften und die kommunalen Arbeitgeber sowie der Bund ihre Tarifverhandlungen für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte fortgesetzt.

Es geht um das Einkommen bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, den Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat zugesichert werden.