Die Aufzugfahrt des Anstoßes, aufgenommen in der Uni-Klinik Gießen Mitte April.

Ungeachtet der Corona-Pandemie stehen hochrangige Politiker dicht an dicht in einem Aufzug, von Abstand halten keine Spur. Das Bild sorgt für Aufsehen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Unter anderem im Visier: Hessens Ministerpräsident Bouffier.

Nach der Fahrt in einem voll besetzten Klinik-Aufzug mitten in der Corona-Krise hat der Kreis Gießen bislang gegen fünf Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dabei werde geprüft, ob und in welchem Umfang gegen die Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus verstoßen wurde, teilte ein Sprecher der Kreisbehörde mit.

Zuvor wurde berichtet, dass sich die Verfahren auch gegen Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose richten. Ein Sprecher der Hessischen Staatskanzlei bestätigte die Angaben. Er betonte, dass die Verfahren noch im Prüfungsstadium seien.

Auch Spahn war dabei

Ein Foto von der Aufzugfahrt hatte Mitte April für Wirbel gesorgt: Es zeigt, wie sich bei einem Besuchstermin im Gießener Uni-Klinikum die hessischen Minister sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn trotz der Corona-Abstandsregeln zusammen mit anderen Personen in dem Aufzug drängen. Deswegen waren mehrere Anzeigen eingegangen.

Die Staatskanzlei hatte nach dem Vorfall auf Twitter eingeräumt: "Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen... in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen".

Der Kreis Gießen machte mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben dazu, gegen wen sich die Ermittlungen konkret richten. Die Betroffenen sollen Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Es sei noch offen, wann das Verfahren beendet und beispielsweise über die Verhängung von Bußgeldern entschieden sein wird.