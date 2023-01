Verteidigungsministerin Lambrecht hat sich zum Rücktritt entschieden. Die Initiative dazu kommt nicht aus dem Kanzleramt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will ihren Posten räumen. Das hat ntv aus SPD-Kreisen erfahren. Demnach hat die SPD-Politikerin die Entscheidung selbst getroffen und wurde nicht vom Kanzleramt um Olaf Scholz zu dem Schritt gedrängt. Intern läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. In der PD werden die Wehrbeauftragte Eva Högl sowie Parteichef Lars Klingbeil gehandelt. Zugleich erwischt die Personalie große Teilen der Fraktion unerwartet. Nach der heutigen Klausur war man davon ausgegangen, dass Lambrecht die Kritik weiter aussitzt.

Ein als unglücklich empfundenes Video mit Neujahrsgrüßen der Ministerin hatte den Druck auf die seit längerem in der Kritik stehende Lambrecht in jüngster Zeit noch verstärkt. Oppositionspolitiker stellen ihre Eignung in Frage und fordern ihren Rücktritt.

Bundeskanzler Scholz hatte Lambrecht erst jüngst das Vertrauen ausgesprochen. Auf die Frage, ob Lambrecht weiterhin das Vertrauen des Kanzlers genieße, entgegnete ein Vizeregierungssprecher: "Ja, selbstverständlich." Der Kanzler arbeite "gut und vertrauensvoll mit allen Kabinettskolleginnen und -kollegen zusammen, das gilt auch für die angesprochene Ministerin". Weiter sagte der Sprecher, dass der Kanzler auch an seiner Aussage vom Dezember festhalte, wonach er Lambrecht für eine "erstklassige Verteidigungsministerin" halte. "Daran hat sich nichts geändert."

Seit Längerem wird bereits über eine mögliche Kabinettsumbildung spekuliert, da Innenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin der hessischen SPD für die Landtagswahl gehandelt wird. Faeser ist Vorsitzende des Landesverbandes, der Anfang Februar über die Personalie entscheiden will. Die Landtagswahl findet im Herbst statt.