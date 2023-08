Bei ihm "sei alles in Ordnung", sagt Prigoschin in dem kürzlich veröffentlichten Video.

Nach seinem Tod taucht auf dem Telegramkanal Grey Zone ein Video auf, das Prigoschin kurz vor seinem Tod zeigen soll. Der ehemalige Wagner-Chef sitzt dabei in einem fahrenden Auto und spricht in die Kamera. Dabei nimmt er auch Bezug auf Gerüchte, laut denen er bereits tot sei.

Ein neu veröffentlichtes Video des Wagner-Söldnerführers Jewgeni Prigoschin zeigt ihn in Afrika - angeblich nur wenige Tage vor seinem Tod. Darin soll er laut Reuters sagen: "Für diejenigen, die darüber diskutieren, ob ich noch lebe oder nicht, wie es mir geht - jetzt ist gerade Wochenende, zweite Augusthälfte 2023, ich bin in Afrika", sagt Prigoschin in dem kurzen Video, das von dem Telegramkanal Grey Zone veröffentlicht wurde, der mit seiner Wagner-Gruppe verbunden ist. "Für Leute, die über meine Auslöschung, mein Privatleben, mein Einkommen oder was auch immer diskutieren wollen, ist also alles in Ordnung", fügt er mit einer Handbewegung hinzu.

Der Ort oder das Datum des Videos, das in einem fahrenden Fahrzeug aufgenommen wurde, ist noch unklar. Prigoschins Tarnkleidung und -mütze sowie die Uhr an seiner rechten Hand stimmen aber mit seinem Aussehen in einem am 21. August veröffentlichten Video überein, das nach seinen Angaben ebenfalls in Afrika gedreht wurde.

Seine Anspielung auf das "Wochenende" deutet darauf hin, dass der jüngste Clip am 19. oder 20. August gedreht worden sein muss, nur drei oder vier Tage bevor er und andere hochrangige Persönlichkeiten und Leibwächter von Wagner am 23. August bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben kamen. Das Flugzeug mit dem Chef der russischen Söldnergruppe an Bord war am vergangenen Mittwoch auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Neben dem Wagner-Chef starben dabei auch dessen Stellvertreter Dmitri Utkin sowie acht weitere Menschen.

Prigoschin hatte im Juni einen Aufstand gegen die Moskauer Militärführung angezettelt und den Putsch schließlich abgebrochen. Putin warf damals Prigoschin Verrat vor und kündigte Strafen an.