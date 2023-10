Nach mehr als drei Wochen Ungewissheit steht jetzt fest: Shani Louk ist tot. Die junge Frau mit deutschem und israelischem Pass wurde brutal von Terroristen der Hamas ermordet. Was ihr am 7. Oktober widerfahren ist, lässt sich zum Teil rekonstruieren. Es bleiben aber Ungewissheiten.

Die Deutsche Shani Louk wollte wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete am 7. Oktober in einem Blutbad, als Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfielen. Mindestens 260 Menschen wurden auf der Party in der Negev-Wüste getötet - darunter mit aller Wahrscheinlichkeit auch Shani Louk.

Über den Tod der jungen Frau informierte die israelische Armee die Familie in der Nacht zum Montag. "Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist", sagte Ricarda Louk RTL/ntv. Die Nachricht sei zwar schrecklich. Es sei aber gut, nun Gewissheit zu haben. "Wenigstens hat sie nicht gelitten." Mit zahlreichen Interviews in internationalen Medien hatte sich Ricarda Louk für die Freilassung ihrer Tochter und anderer Geiseln eingesetzt.

Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Louk weiter. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens auf israelischem Gebiet gefunden und eine DNA-Probe gemacht. Wenn man an diesem inneren Schädelknochen verletzt sei, könne man nicht mehr leben, sagte die Mutter. Das erforderliche DNA-Vergleichsmaterial hätten die Eltern den Behörden schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt.

Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist - möglicherweise sei die 22-Jährige auf dem Supernova-Festival durch einen Schuss in den Schädel getötet worden. Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up der Angreifer - mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ihre Familie hatte die junge Frau nach eigenen Angaben auf den Aufnahmen erkannt und sich schon kurz darauf mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit gewandt.

Was am 7. Oktober passiert ist

Zunächst ging Shani Louks Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, davon aus, dass die junge Frau bei dem Überfall schwer am Kopf verletzt wurde, aber am Leben war und von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurde. Diese Informationen hatte die Familie nach eigenen Angaben von einer "vertrauten Person im Gazastreifen" erhalten. Aus dem Familienumfeld hieß es heute, Shani Louks Leichnam befinde sich immer noch im Gazastreifen bei der Hamas. Diese Angaben sind nicht offiziell bestätigt.

Wenige Stunden bevor sie die Nachricht über den Tod ihrer Tochter erreichte, hatte Ricarda Louk am Sonntag mit RTL/ntv-Reporter Gordian Fritz gesprochen und den Tag des Überfalls am 7. Oktober beschrieben. Bis auf Shani sei die Familie zusammen gewesen, gemeinsam hätten sie im Keller Schutz während des Raketenalarms gesucht.

Sie hätten noch einmal mit Shani telefonieren können, berichtete Ricarda Louk im Interview. "Und sie hat gesagt, sie sucht jetzt ihr Auto und sie fahren los und suchen sich einen Schutzkeller. Und das war das letzte Mal, wo wir von ihr gehört haben. Und nach ein, zwei Stunden haben wir immer noch nichts gehört von ihr. Aber wir haben gedacht, okay, vielleicht ist sie im Schutzraum, wo kein Empfang ist oder so, das kann auch sein."

Von Freunden, die gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Festival waren, hörte sie dann, dass Shani mit zwei anderen Personen in ein Auto gestiegen und losgefahren sei, berichtet Reporter Gordian Fritz. Dabei seien sie leider genau auf die Hamas-Terroristen zugefahren, die das Festival-Gelände stürmten und das Feuer eröffneten. Sie habe noch geistesgegenwärtig ihre Freunde angerufen und gewarnt, dass diese nicht in die gleiche Richtung fahren sollten. Die Freunde hätten Schüsse und Schreie im Hintergrund gehört. Wenige Stunden nach Telefonat mit ihrer Tochter habe ihnen jemand das Video von Shani auf der Ladefläche des Pick-ups geschickt, berichtete die Mutter. Ihr Mann habe es sich seitdem viele Male angeschaut, um noch Hinweise zu entdecken. "Ich konnte es dann nicht mehr sehen", so Ricarda Louk.

Israels Präsident spricht von "barbarischen, sadistischen Tieren"

Das israelische Außenministerium bestätigte den Tod der Frau mit deutscher und israelischer Staatsbürgerschaft heute im Onlinedienst X (vormals Twitter). "Shani, die von einem Musikfestival entführt und von Hamas-Terroristen gefoltert und im Gazastreifen herumgeführt wurde, erlebte unvorstellbare Schrecken", hieß es. Israels Präsident Isaac Herzog sprach der Familie sein Beileid aus und sagte der "Bild"-Zeitung, man habe den Schädel der getöteten jungen Frau gefunden. "Das bedeutet, dass diese barbarischen, sadistischen Tiere ihr einfach den Kopf abgehackt haben, als sie Israelis angriffen, folterten und töteten", so Herzog.

In einem Statement an RTL/ntv teilten die Tante und der Onkel von Shani Louk mit: "Nun ist das letzte Stück Hoffnung, das wir hatten, geplatzt. Wir möchten uns bei allen Menschen, die uns in den verdammt langen Wochen der Unsicherheit, Hoffnung, Angst, begleitet haben, bedanken." Es bringe nichts, weiter Hass auf die Mörder und Terroristen und anderen Kriegstreiber aufzubauen, so Orly Louk und Wilfried Gehr weiter. "Wir hoffen, dass dieser sinnlose Krieg in Israel und alle anderen Kriege bald aufhören. Wir hoffen, dass endlich alle Kriegstreiber und auch alle, die Kriege in welcher Form auch immer, unterstützen, endlich die Sinnlosigkeit ihres Tuns kapieren."