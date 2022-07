Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist bei einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara im Süden Honshus angeschossen worden. Regierungschef Fumio Kishida erklärte, Abe befinde sich in einem kritischen Zustand. Offenbar hat er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Noch am Tatort wird ein 41-jähriger Mann festgenommen. Er soll die Schüsse aus einer selbstgebauten Waffe abgefeuert haben. Was zu den Hintergründen der Tat und dem Täter bisher bekannt ist:

Wer ist der Täter?

Der Anschlag auf Japans früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe soll einem Medienbericht zufolge von einem Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes verübt worden sein. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Bis 2005 soll der 41-jährige Tetsuya Yamagami drei Jahre lang der Marine des Landes angehört haben, berichtete NHK weiter. Yamagami wurde am Tatort festgenommen. Er wohnt in Nara.

Wie konnte er sich bewaffnen?

Japan hat eines der schärfsten Waffengesetze weltweit. Wer eine Waffe haben will, muss zunächst einen Drogentest und eine psychologische Untersuchung bestehen sowie ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Alle drei Jahre muss zudem die Lizenz erneuert werden - zum Beispiel über einen Trainingskurs. Wer bei einer Nachkontrolle durchfällt, muss seine Waffe wieder abgeben. Für illegalen Waffenbesitz müssen Straftäter jahrelang hinter Gitter. Yamagami hatte offenbar keine Waffenlizenz - und war wohl deshalb auch nicht im Besitz einer herkömmlichen Waffe.

Welche Art von Waffe nutzte er?

Die beiden Schüsse auf Abe feuerte Yamagami offenbar aus einer selbstgebauten Waffe ab. Auch sie wurde am Tatort in Nara sichergestellt. Bilder zeigen zwei Läufe, die mit schwarzem Klebeband aneinander befestigt wurden.

Gab es keine Sicherheitsvorkehrungen?

Berichten zufolge hatte Abe tatsächlich sein Sicherheitsteam vor Ort dabei. Warum es nicht verhindern konnte, dass Yamagami mit einer scharfen Waffe auf kurze Distanz an den Ex-Präsidenten herankommen, seine Waffe ziehen und abfeuern konnte, ist unklar. Der Täter hatte von hinten auf Abe geschossen, sagte eine Zeugin dem Sender NHK. "Der erste Schuss klang wie aus einem Spielzeug", wird sie zitiert. "Der zweite war besser sichtbar, man konnte Funken und Rauch sehen."

Was passiert jetzt mit ihm?

Yamagami wurde sofort nach der Tat von Sicherheitsmännern niedergerungen, anschließend festgenommen und sitzt inzwischen in Haft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

Was ist sein Motiv?

Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, soll der 41-Jährige nach seiner Festnahme gesagt haben, er sei "unzufrieden" mit Abe und habe ihn töten wollen.