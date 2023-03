Mitte Januar erklärt Christine Lambrecht ihren Rücktritt. Nun soll die ehemalige Verteidigungsministerin mit militärischen Ehren verabschiedet werden. Laut einem Bericht ist die Zeremonie für Ende des Monats geplant.

Die im Januar nach massiver Kritik an ihrer Amtsführung zurückgetretene Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht soll einem Bericht zufolge Ende des Monats mit einem Großen Zapfenstreich offiziell verabschiedet werden. Die Zeremonie solle am 28. März am Bendlerblock, dem Berliner Sitz des Ministeriums, stattfinden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Ministeriumskreise.

Lambrecht hatte nach gut 13 Monaten im Amt am 16. Januar ihren Rücktritt erklärt. Dass der Große Zapfenstreich nun mit deutlicher Verspätung stattfinden soll, wird dem Bericht zufolge im Ministerium damit erklärt, dass ihr Nachfolger Boris Pistorius und die Ex-Ministerin erst am 28. März Zeit gefunden hätten.

Lambrechts Rücktritt war massive Kritik an ihrer Amtsführung und ein rapider Ansehensverlust in der Öffentlichkeit vorausgegangen. In ihrer Rücktrittserklärung vermied die SPD-Politikerin allerdings das Eingeständnis eigener Fehler. Als Grund für den Rücktritt nannte sie vielmehr die "monatelange mediale Fokussierung auf meine Person", die eine sachliche Arbeit kaum mehr zugelassen habe.

Der Große Zapfenstreich ist die höchste Form militärischer Ehrerweisung deutscher Soldatinnen und Soldaten. Die Zeremonie hat eine weit in die Militärgeschichte zurückreichende Tradition und darf nur zu ganz besonderen Anlässen aufgeführt werden.