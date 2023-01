In Deutschland wird weiter um den Leopard-Panzer für die Ukraine gestritten, und die Ungeduld in der Bevölkerung mit Blick auf die Hilfen für das angegriffene Land nimmt zu. Zur Entscheidung, "Marder" zu liefern, haben die Bundesbürger eine eindeutige Position.

Im Hinblick auf die deutsche Unterstützung der Ukraine meinen zu Beginn des neuen Jahres 26 Prozent der Bundesbürger, die Bundesregierung tue zu wenig, während 23 Prozent finden, die Regierung tue zu viel. Der Meinung, dass Deutschland zu viel für die Ukraine tue, sind überdurchschnittlich häufig die Ostdeutschen (31 Prozent) und insbesondere die Anhänger der AfD (78 Prozent).

47 Prozent der Befragten halten den Umfang der Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung für gerade richtig. Damit schwindet die Zufriedenheit mit den Lieferungen der Regierung leicht, vor einem Monat hatte sie noch 50 Prozent Unterstützung. Der Anteil derjenigen, die sich eine stärkere Hilfe Deutschlands wünschen erhöht sich um 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Trendbarometer Anfang Dezember.

Nach Frankreich und den USA will auch die Bundesregierung der Ukraine nun Schützenpanzer vom Typ "Marder" liefern. 56 Prozent der Bundesbürger finden diese Entscheidung richtig, 38 Prozent sprechen sich gegen die Lieferung aus. Wie so häufig beim Thema Ukraine-Krieg fällt auch in dieser Frage das Meinungsbild in Ost und West gegensätzlich aus: Während in Westdeutschland 60 Prozent die Lieferung von Schützenpanzern befürworten und 35 Prozent die Entscheidung ablehnen, befürworten in Ostdeutschland nur 36 Prozent die Lieferung, während 52 Prozent sie ablehnen.

Die größte Zustimmung findet die Lieferung von Schützenpanzern bei den Anhängern der Grünen (85 Prozent) und der FDP (82 Prozent), die geringste bei den Anhängern der AfD, von denen fast alle (93 Prozent) die Lieferung ablehnen.

"Leopard"-Lieferung wird mehrheitlich abgelehnt

Mehrheitlich abgelehnt wird von den Bundesbürgern weiterhin eine mögliche Lieferung moderner Kampfpanzer vom Typ "Leopard" durch die Bundesregierung, wie von der ukrainischen Regierung seit längerem gefordert. 38 Prozent der Bundesbürger sprechen sich dafür, 55 Prozent dagegen aus. Mehrheitlich für eine Lieferung moderner Kampfpanzer vom Typ Leopard sind ausschließlich die Anhänger der Grünen (58 Prozent). Von den SPD-Anhängern spricht sich hingegen eine Mehrheit gegen die Lieferung von Kampfpanzern aus (53 Prozent).

Trotz der Erfolge der ukrainischen Truppen in ihren Offensiven der vergangenen Monate glaubt - wie bereits im November - nur ein Drittel der Bundesbürger (33 Prozent), dass die Ukraine auch in der Lage ist, Russland insgesamt zu besiegen. 57 Prozent der Befragten glauben das nicht. Damit verschiebt sich das Meinungsbild leicht zugunsten der ukrainischen Chancen auf einen Sieg. Im November hatten noch 62 Prozent der Deutschen gemutmaßt, die Ukraine könne Russland nicht besiegen.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 06. und 09. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

