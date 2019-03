Es ist nicht witzig, wenn eine Politikerin sich über sexuelle Minderheiten lustig macht. Doch es gibt ein Publikum für diese Art von Humor. Besser, die CDU kümmert sich darum, als dass es andere machen.

Witze sind Geschmacksache. Ist es lustig, in der badischen Fastnacht einen Witz über intersexuelle Menschen zu machen, wie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer das gemacht hat? Die einen sagen so, die anderen so.

Was ist überhaupt passiert? Kramp-Karrenbauer war beim "Stockacher Narrengericht" aufgetreten, der alljährlich am "Schmotzigen Donnerstag" stattfindet. Dort wird traditionell ein Politiker oder eine Politikerin angeklagt - in diesem Jahr Kramp-Karrenbauer. In ihrer "Verteidigungsrede" (die man sich hier ansehen kann) sagte sie: "Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette."

Die Kritik kam spät, aber heftig: "Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt, welcher erzkonservative Wind jetzt wieder in der Union weht", twitterte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Solche Äußerungen - auch an Karneval - sind absolut respektlos." Für Berlins Kultursenator Klaus Lederer von den Linken ist es "ein Trauerspiel", dass die Vorsitzende der größten Bundestagspartei es lustig findet, "auf Stammtischniveau am Karneval Menschen zu denunzieren, die nicht der geltenden Machonorm entsprechen".

Unterstützung erfuhr "AKK" dagegen von der anderen Seite des politischen Spektrums. Das reichte von der Aufforderung, es sei doch nur Karneval und man solle solche Witze nicht ernst nehmen, bis hin zu ausdrücklicher Unterstützung dieser Art von Humor. "Wer keine Witze übers dritte Geschlecht macht, weil es um das dritte Geschlecht geht, diskriminiert es", meinte Landwirtschaftsministerin und CDU-Vizechefin Julia Klöckner. Die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Beatrix von Storch beschwerte sich, dass Witze über den "LSBTTIQ-Irrsinn" angeblich verboten seien. Ihr Fraktionskollege Martin Reichardt reimte, "keiner darf lästern der heiligen Kuh, sonst schlagen die queergrünen Blockwarte zu".

Latte Macchiato als Inbegriff liberaler Verkommenheit

Kurzum: Wie meist bei Humorkritik hängt viel von den Werten und Überzeugungen derer ab, die Kritik üben. Natürlich gibt es gute Gründe, es unangenehm zu finden, wenn eine Spitzenpolitikerin abfällige Sprüche über eine Minderheit macht. Schließlich geht es im Karneval eigentlich darum, dass "die da unten" Witze über "die da oben" machen.

Und nicht ganz unwichtig ist vielleicht auch der Hinweis, dass der Spruch etwas zu gut zu Kramp-Karrenbauer zu passen scheint. Die Ehe für alle setzte sie vor drei Jahren mit Inzest und Polygamie gleich: "Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen", sagte sie 2015 der "Saarbrücker Zeitung". Ein Zitat, das Gesundheitsminister Jens Spahn ihr vor wenigen Monaten im innerparteilichen Wahlkampf um den CDU-Vorsitz vorhielt.

Es könnte also durchaus sein, dass Kramp-Karrenbauer Rücksichtnahme auf intersexuelle Menschen ablehnt. Interessanter ist vielleicht aber, warum sie diesen Witz überhaupt gerissen hat. Als Vorsitzende der CDU ist sie die designierte Kanzlerkandidatin der Union. In jedem Fall dürfte ihr Ziel sein, ihre Partei bei der nächsten Bundestagswahl so stark wie möglich zu machen. Dazu braucht sie auch die Stimmen von Wählern, die über Minderheiten lachen. Und von Wählern, die glauben, es sei übertrieben oder gar falsch, Intersexuellen eigene Toiletten zur Verfügung zu stellen.

Klar ist, dass Kramp-Karrenbauer Ressentiments bedienen wollte: Ihr Spruch richtete sich schließlich nicht nur gegen Intersexuelle, sondern auch gegen Berlin und die "Latte-Macchiato-Fraktion". Das sind "Chiffren für jenes durchgeknallte Universum liberaler Spinner", zu dem Berlin "gern stilisiert wird von Politikern, die sich anbiedern wollen an einen vermeintlich gesunden Menschenverstand", wie der "Tagesspiegel" zutreffend feststellt. Schön ist das nicht.

Und doch. Ist es nicht besser, die CDU bindet Wähler, die sich bei solchen Witzen auf die Schenkel schlagen? Das Gerede von der "Sprachpolizei", das die AfD und einige Medien nun angestimmt haben, ist Unfug. Aber tatsächlich ist ein Teil der Bevölkerung dieses Landes einfach noch nicht so weit. Dieser Hinweis entspringt nicht hauptstädtischer Arroganz. Die Werte einer Gesellschaft sind permanentem Wandel unterlegen. Homosexualität ist in Deutschland seit 50 Jahren nicht mehr strafbar. Die Kategorie divers im Personenstandsregister beschloss der Bundestag erst vor wenigen Wochen.

Es ist die Aufgabe konservativer Parteien, Veränderungen so lange aufzuhalten, bis sie sozial so sehr akzeptiert sind, dass ihre Umsetzung keine Verwerfungen auslöst. Man kann es traurig finden, dass nicht jeder und jede Witze über sexuelle Minderheiten peinlich findet. Man kann sich dafür einsetzen, dass auch die Schenkelklopfer einsehen, dass Respekt nichts mit Humorlosigkeit zu tun hat. Bis es soweit ist, sollten wir allerdings dankbar sein, wenn die Union sich um jene kümmert, die Latte Macchiato für den Inbegriff liberaler Verkommenheit halten. Denn wenn CDU und CSU es nicht tun, werden andere das übernehmen.