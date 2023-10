Ein Plakat auf einer Wahlkampfkundgebung der SPD, als Olaf Scholz in München sprach.

Seit heute ist bekannt: Deutschland kommt der Bitte der Ukrainer um Taurus-Marschflugkörper nicht nach. Das kostet die Ukraine Zeit, die sie nicht hat. Es kostet Kampfkraft, die sie dringend braucht, und nicht zuletzt Menschenleben.

Es gibt keine Gamechanger im Krieg, keine Wunderwaffe, die das Blatt allein zu wenden vermag. Das erklären Fachleute seit Monaten und plädieren dennoch dafür, der Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern zu helfen, die Olaf Scholz - seit heute ist es öffentlich - nicht liefern will.

Warum die Forderungen? Weil das Ergebnis im Kampf an der Front in erheblichem Maß davon abhängt, wie gut eine Kriegspartei in der Lage ist, Waffen, Munition und Truppen nachzuschieben, im laufenden Gefecht. Die Qualität der Logistik entscheidet darüber, ob beschädigte Waffen repariert zurückkommen, ob die Kämpfenden beim Munitionsvorrat aus dem Vollen schöpfen können und sich auch sonst gut versorgt fühlen, mithin - wie kampffähig die Truppen sind.

Vermutlich sind auch viele russische Einheiten im Süden der Ukraine inzwischen geschwächt, kämpfen mit Versorgungsproblemen, aber: Sie sind in der Defensive und haben es damit leichter. Sie müssen sich nicht bewegen, sondern wehren die ukrainischen Angriffe aus gut gesicherten Stellungen ab. Die Russen stoppen Kiews Vorstöße mit zugepflasterten Minenfeldern und reichlich Unterstützung aus der Luft. Die notwendige Überlegenheit, die man für eine erfolgreiche Offensive braucht, können die vorrückenden Ukrainer gegen diese russische Abwehr bislang kaum herstellen. Das wird, so ist zu befürchten, bis zum Ende dieser Offensive so bleiben.

Taurus könnte wichtige Nachschubwege abschneiden

Was aber möglich wäre: Die russischen Kräfte sehr nachhaltig und mit Blick auf das kommende Jahr in ihrer Logistik zu schädigen. Das passiert bereits mit Marschflugkörpern der Typen Storm Shadow (britisch) und SCALP (französisch). Das könnte stark ausgeweitet werden, wenn Deutschland sich mit seinem Taurus einreihen würde. Alle drei wurden vom selben Rüstungskonzern MDBA entwickelt. Aber Taurus kann noch etwas mehr.

Mit seiner hohen Reichweite und seiner Unempfindlichkeit gegen russische GPS-Störer würde er sich besonders gut eignen, um die Nachschubwege von und zur Krim abzuschneiden. Etwa zu 85 Prozent werden die russischen Truppen derzeit über die Krim versorgt, beziffert der Sicherheitsexperte Carlo Masala. Wer hier ansetzt, kann große Wirkung erzielen, auch auf das Schlachtfeld im nächsten Frühjahr.

Diesem zentralen Argument pro Taurus-Lieferung stehen durchaus Contra-Argumente gegenüber. Diejenigen, die Olaf Scholz vor dem Auswärtigen Ausschuss anführte, lassen sich entkräften: Wenn man durch die Lieferung von Geodaten zur Kriegspartei würde, müssten Großbritannien und Frankreich bereits involviert sein. Deren Marschflugkörper brauchen nämlich auch Geodaten. London und Paris könnten auf Bitten Berlins womöglich sogar die Daten für den Taurus mitliefern lassen? Wäre eine Überlegung wert.

Soldaten dürfte Berlin zwar tatsächlich nicht in die Ukraine senden, um den Marschflugkörper zu programmieren. Aber gegen Techniker des Herstellers sagt das Völkerrecht nichts und auch nicht dagegen, Ukrainer beim Unternehmen in Deutschland schulen zu lassen. Das würde sicher einige Monate dauern, aber dieser Krieg wird höchstwahrscheinlich auch im Jahr 2024 noch nicht enden. Es empfiehlt sich, auch für die Zukunft zu denken.

Die von Scholz genannten Faktoren stünden einer Taurus-Lieferung nicht im Wege, wenn der Kanzler denn wirklich liefern wollte. Bedenken kann man dennoch haben: Der Marschflugkörper ist kein Artikel “von der Stange”, sondern wurde einmal speziell dafür entwickelt, einen etwaigen russischen Angriff über die Ostsee abzuwehren. Geriete ein verunfalltes Exemplar in die Hände des Gegners, bekäme Moskau womöglich Einsicht in sensible deutsche Rüstungstechnik, explizit auf russische Fähigkeiten abgestimmt.

Wertvoll für die Entwicklung von Taurus II

Doch auch dieser Faktor muss kein Ausschlusskriterium sein, wenn Berlin sich entscheiden würde - so wie Frankreich und Großbritannien -, die wertvollen Erfahrungen, die die Ukraine nun im Einsatz mit den westlichen Marschflugkörpern macht, für die Entwicklung eines Nachfolgers zu nutzen. Diese Daten aus einem realen Krieg, die keine noch so ausgeklügelte Truppenübung je hervorbringen kann, wären Gold wert für die Rüstungsindustrie und damit für einen Taurus II.

Kanzler Scholz hat sich dagegen entschieden. Das ist tragisch für die Ukrainer, die auf dem Schlachtfeld ihr Leben lassen, weil ihnen ihre westlichen Partner nicht dasselbe Maß an Unterstützung gewähren, das für eigene Truppen selbstverständlich wäre. Bedauerlich ist es aber auch für Deutschland selbst, das hier eine Chance verpasst, bei der Verteidigung weiter in die Zukunft zu denken.