Wegen des Absatz-Einbruchs bei iPads und Mac-Rechnern schrumpft Apples Umsatz im abgelaufenen Quartal leicht auf 89,5 Milliarden Dollar. Doch eine Erholung der iPhone-Nachfrage federt den Rückgang ab.

Apple hat mit der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone einen Quartalsgewinn von knapp 23 Milliarden Dollar eingefahren. Im September kam das neue iPhone 15 in den Handel, das vor allem eine Rolle für das Weihnachtsgeschäft spielen wird. Das iPhone-Geschäft wuchs im Jahresvergleich um 2,8 Prozent auf 43,8 Milliarden Dollar, wie Apple nach US-Börsenschluss mitteilte. Das lag im Rahmen der Erwartungen der Investoren.

Der Umsatz mit Mac-Computern fiel zugleich um gut ein Drittel auf 7,6 Milliarden Dollar. Apple versucht gerade, diesen mit neuen Macbook-Modellen mit leistungsstärkeren Chips anzukurbeln. Allerdings: Die Umsätze mit Mac-Rechnern, deren neue Prozessor-Generation erst vor wenigen Tagen vorgestellt worden war, brach in den vergangenen Monaten um ein Drittel ein. Bei iPads belief sich das Minus auf zehn Prozent.

Im Dienste-Geschäft, in dem unter anderem Abo-Erlöse und Einnahmen aus dem App-Store zusammenlaufen, sprang der Umsatz um gut 16 Prozent auf 22,3 Milliarden Dollar hoch.

Die Erwartungen der Analysten verfehlte Apple beim Geschäft in Groß-China, wo die Erlöse um 2,5 Prozent auf rund 15,1 Milliarden Dollar sanken. Rechne man die Wechselkurseffekte heraus, ergebe sich aber ein Plus, betonte Apple-Chef Tim Cook. "In Festland-China haben wir einen Quartalsrekord für das iPhone aufgestellt. Wir hatten vier der fünf meistverkauften Smartphones in chinesischen Städten."

Zuletzt hatte der von US-Sanktionen schwer getroffene Konkurrent Huawei dort wieder Erfolg mit einem neuen Smartphone gehabt. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel zeitweise um ein Prozent nach. Unterm Strich steigerte Apple den Gewinn von 20,7 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 22,96 Milliarden Dollar (21,6 Milliarden Euro). Der Umsatz sank um rund ein Prozent auf 89,5 Milliarden Dollar.