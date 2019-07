BMW-Chef Harald Krüger kündigt seinen Rückzug an. Nach Ende seines Vertrages will der 53-Jährige den bayerischen Autobauer verlassen. Mit der Suche nach einem Nachfolger will sich der Aufsichtsrat in Kürze befassen.

BMW verliert inmitten des umfangreichen Branchenwandels den Chef. Harald Krüger hat den Aufsichtsrat informiert, dass er über sein bestehendes Mandat hinaus für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht, wie der DAX-Konzern mitteilte. Er wolle sich "beruflich neu orientieren", erklärte Krüger selbst.

Sein Vertrag endet regulär zum 30. April 2020. Der Aufsichtsrat werde sich in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen. Bis zu einer Entscheidung bleibe der Vorstandschef im Amt, teilte das Unternehmen mit.

Aufsichtsratschef Norbert Reithofer erklärte, er nehme "diese Information mit Respekt und Verständnis" entgegen. Krüger wird ein zu zögerlicher Umbau zur Elektromobilität vorgeworfen. In den vergangenen Tagen gab es bereits Berichte, der Aufsichtsrat wolle seine Amtszeit nicht verlängern. Krüger ist seit Mai 2015 Chef des bayerischen Autoherstellers.