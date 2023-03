Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat Schockwellen durch die Finanzmärkte gesendet und Erinnerungen an die globale Finanzkrise geweckt. Trotz "echter Nervosität am Markt" ist die Bafin laut Bankenaufseher Röseler "schon ziemlich entspannt".

Die Finanzaufsicht Bafin zeigt sich nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank und der Notübernahme der Credit Suisse mit Blick auf den deutschen Bankenmarkt entspannt. "Wir sind schon ziemlich entspannt", auch wenn es "eine echte Nervosität im Markt" gebe, sagte der oberste Bankenaufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, bei einer "Handelsblatt"-Tagung in Frankfurt.

Die Silicon Valley Bank habe mit ihrer Konzentration auf die Finanzierung von Startups "ein superspezialisiertes Geschäftsmodell" gehabt. Die Credit Suisse sei eine Bank, "die seit Jahrzehnten defizitär ist, die die Probleme nicht in den Griff bekommen hat", sagte Röseler. "Solche Fälle haben wir auf jeden Fall nicht im deutschen Bankenmarkt", betonte Röseler. "Natürlich haben wir Probleme bei manchen deutschen Banken, aber wir haben kein Problem des Bankensektors", sagte Röseler. Er sehe "ganz ehrlich nicht die Gefahr einer Systemkrise oder dass das, was da jetzt passiert ist, sich zur Systemkrise hier auswachsen würde".

Die Silicon Valley Bank war nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden - ebenso wie die Signature Bank aus New York. Die Silicon Valley Bank hatte in der Niedrigzinsphase viel Geld etwa in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investiert, die mit der Zinswende an Wert verloren. Zugleich zogen Kunden in kurzer Zeit viel Geld bei der Bank ab.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatte Schockwellen durch die Finanzmärkte gesendet und Erinnerungen an die globale Finanzkrise geweckt, auch wenn Fachleute eine Gefahr wie damals bislang nicht sehen. Als Reaktion auf den Kollaps der Bank hatte die US-Regierung eine Absicherung aller Einlagen bei dem Geldhaus verkündet.