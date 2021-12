Neues Schuhwerk in Pasewalk Birkenstock will nach MV expandieren

Die Sandalen von Birkenstock erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant der Schuhhersteller ein neues Werk. Auf der Suche nach einem Standort wird das Unternehmen im Nordosten fündig. Ministerpräsidentin Schwesig frohlockt.

Der Schuhhersteller Birkenstock aus Linz am Rhein will sein neues Werk in Mecklenburg-Vorpommern bauen. Der Industriepark Berlin-Stettin in der Stadt Pasewalk habe "gute Aussichten", Standort für das neue Werk mit mittelfristig 1000 neuen Arbeitsplätzen zu werden, teilte Till Backhaus mit, Landesminister für ländliche Räume. Die Stadtvertreter in Pasewalk stimmten demnach mit großer Mehrheit dem Verkauf einer 120.000-Quadratmeter-Fläche an Birkenstock zu.

Der abschließende Kauf ist laut Backhaus noch an bestimmte Voraussetzungen wie etwa das Vorliegen der notwendigen bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen geknüpft. Birkenstock-Chef Oliver Reichert erklärte, er vertraue auf die Zusagen aller Beteiligten. Es sei "elementar wichtig", den Zeitplan zu halten. Birkenstock will den Angaben zufolge im zweiten Quartal 2022 mit den Bauarbeiten beginnen. Die Produktion soll im ersten Quartal 2023 anlaufen. In dem Werk sollen Kunststoff- und Outdoorsandalen hergestellt werden.

Pasewalk punkte mit einem gut erschlossenen Industriepark, einer verkehrsgünstigen Anbindung an die A20 und den Schienenverkehr und dem Arbeitskräftepotenzial, erklärte Backhaus. Ein weiterer Pluspunkt sei die breite politische Unterstützung: Stadt, Kreis und Land hätten zugesagt, Birkenstock tatkräftig zu unterstützen.

Sandalen werden in über 100 Ländern verkauft

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erklärte: "Wir freuen uns über das starke Interesse von Birkenstock an Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wünschen uns, dass das Unternehmen zu uns kommt." Sie sehe in der Ankündigung des Unternehmens auch einen Erfolg der Vorpommern-Politik. Das Land habe die Erschließung des Industrieparks Berlin-Stettin bei Pasewalk stark gefördert.

Birkenstock wächst weltweit stark und suchte ausschließlich in Deutschland nach einem Standort für das neue Werk. Hauptproduktionsstandort ist Görlitz in Sachsen; er stößt den Angaben zufolge "räumlich als auch in Bezug auf das vorhandene Arbeitskräftepotenzial an seine Grenzen".

Birkenstock hat rund 5500 Beschäftigte weltweit. Seit diesem Jahr gehört das Unternehmen der US-französischen Beteiligungsgesellschaft L Catterton und der privaten Investmentgesellschaft der französischen Milliardärsfamilie Arnault, Agache. Die in Deutschland hergestellten Sandalen werden in mehr als 100 Ländern verkauft. Seit 2017 bietet Birkenstock auch Betten und Kosmetik an.