Die schlechten Nachrichten um die Boeing 737 Max reißen nicht ab. Der US-Flugzeugbauer weist mehrere Fluglinien an, den Krisenjet nicht weiter in Betrieb zu nehmen. Erst muss ein Problem mit der Stromversorgung gelöst werden.

Der US-Luftfahrtriese Boeing hat Fluggesellschaften auf ein Produktionsproblem bei bestimmten Versionen des Krisenmodells 737 Max hingewiesen. Der Airbus-Rivale empfahl 16 Kunden laut eigenen Angaben, den Betrieb der Maschinen auszusetzen, bis mögliche Mängel am Stromversorgungssystem ausgeschlossen werden können. Boeing arbeite eng mit der US-Luftfahrtaufsicht FAA zusammen.

Die 737 Max ist Boeings meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer. Die Baureihe war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November wieder in den USA zum Betrieb zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke galt eine defekte Steuerungssoftware. Das aktuelle Problem stehe nicht im Zusammenhang damit, sagte eine Boeing-Sprecherin.

Um grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs zu bekommen, hatte Boeing eine Reihe technischer Veränderungen vorgenommen. Unter anderem wurde die Software des Stabilisierungssystems überarbeitet. Außerdem musste jede Fluggesellschaft ihr Trainingsprogramm für Piloten der 737 Max überarbeiten.

Pannenfrei war der Flieger auch nach der erneuten Flugerlaubnis nicht. Anfang März musste ein Pilot in New York notlanden, nachdem das Triebwerk der 737-Max-Maschine mechanische Probleme gezeigt hatte. Ursache sei der Öldruck an einem der Motoren gewesen.