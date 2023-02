Für die Schweizer Großbank Credit Suisse endet das Krisenjahr 2022 mit einem weiteren Milliardenverlust. Das Finanzinstitut steht vor einer schwierigen Zeit der Umstrukturierung - und greift jetzt anscheinend zu einem drastischen Mittel: Chefs, die ihre Mitarbeiter feuern, sollen hohe Boni kassieren.

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse will nach Angaben der Zeitung "Financial Times" einen Mega-Bonus von insgesamt umgerechnet 354 Millionen Euro an ihre Manager auszahlen, wenn sie dafür 9000 Mitarbeiter entlassen. Dem Blatt zufolge soll das oberste ein Prozent der Belegschaft - das sind etwa 500 Manager - die Extra-Ausschüttung bekommen. Damit solle die Moral in einer schwierigen Zeit der Umstrukturierung hochgehalten werden. Umgerechnet zahle die Credit Suisse damit für jeden entlassenen Mitarbeiter knapp 40.000 Euro Bonus.

Der Vorstand bereite sich demnach darauf vor, im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung der Bank am 4. April eine spezielle "Transformationsprämie" zur Abstimmung vorzulegen, hieß es. Außerdem habe sich auch der Vorstand im Vorfeld der Versammlung mit den Aktionären in Verbindung gesetzt, um sie zu fragen, ob sie die Prämie unterstützen würden.

Credit Suisse lehnte es gegenüber der "Financial Times" ab, den Bericht zu kommentieren. Eine Anfrage von ntv.de blieb bisher unbeantwortet.

Nach einem der schwächsten Geschäftsjahre ihrer 167-jährigen Geschichte hat die Großbank erst gestern die Erwartungen an eine schnelle Wende gedämpft. Credit Suisse werde auch 2023 einen "erheblichen Vorsteuerverlust" einfahren, warnte der Schweizer Konzern. Die massiven Abflüsse von Kundengeldern zum Schluss des Vorjahres und der Ausstieg aus großen Teilen des Investmentbankings dürften tiefe Bremsspuren hinterlassen. "2024 sollten wir dann profitabel werden", prognostizierte Konzernchef Ulrich Körner. Selbst für 2025 peilt das Institut aber nur eine Eigenkapital-Rendite an, die von Analysten als "ambitionslos" eingestuft wird.

Kosten für die Sanierung und der Kollaps der Erträge im Investmentbanking brockten Credit Suisse den höchsten Fehlbetrag seit der Finanzkrise ein. Unter dem Strich stand ein Verlust von 7,3 Milliarden Franken nach einem Minus von 1,7 Milliarden Franken im Vorjahr. Einen höheren Fehlbetrag hatte die Credit Suisse zuletzt 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ausgewiesen.