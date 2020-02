Das grassierende Coronavirus setzt der chinesischen Wirtschaft schwer zu. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie wartet mit einem unterirdischen Wert auf, der sogar unter den Zahlen zum Höhepunkt der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren liegt.

Die um sich greifende Coronavirus-Epidemie belastet die chinesische Wirtschaft massiv: Die Industrie des Landes ist so stark eingebrochen wie noch nie. Der amtliche Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Februar auf ein Rekordtief von 35,7 Punkten nach 50,0 Punkten im Januar, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit liegt er deutlich unter der Marke von 50 Zählern, ab der anziehende Geschäfte signalisiert werden.

Selbst zum Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren war der Index nicht so deutlich eingebrochen. Analysten hatten für Februar mit einem Abrutschen auf 46 Punkte gerechnet. Das wäre aber auch schon der niedrigste Stand seit Januar 2009 gewesen. Das Barometer für den Dienstleistungssektor brach auf 29,6 Punkte ein von 54,1 Zählern im Januar.

Die Daten liefern erste offizielle Hinweise auf den momentanen Zustand der chinesischen Wirtschaft und zeigen, wie schwer das Virus sie getroffen hat. Der Erreger hat dazu geführt, dass Waren nicht ausgeliefert werden konnten oder gar nicht erst produziert wurden: Fabriken wurden vorübergehend geschlossen, wegen Ansteckungsgefahr mussten die Arbeiter zu Hause bleiben.

In China ist die Zahl der Neuninfektionen unterdessen wieder gestiegen. Am Freitag habe es 427 neue Fälle gegeben, teilte die Nationalen Gesundheitsbehörde mit. Am Donnerstag war der Anstieg mit 327 auf dem niedrigsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Damit wurden in China insgesamt 79.252 Fälle bestätigt. Die Zahl der Todesfälle stieg um 47 auf insgesamt 2835.

An den Börsen hinterlässt das Coronavirus weltweit Spuren: Die Märkte verzeichnen seit Tagen zum Teil dramatisch fallende Kurse. So hatte der Dax in der vergangenen Handelswoche fast 13 Prozent (rund 1700 Punkte) eingebüßt.

