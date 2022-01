Den Investmentbankern der Deutschen Bank winken nach dem mageren Corona-Jahr 2020 üppige Bonuszahlungen. Das Institut sei im Währungs- und Zinsgeschäft und im Beratungsgeschäft führend, sagt Konzernchef Sewing im Interview mit ntv. Das müsse marktgerecht entlohnt werden.

Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing hat die geplanten höheren Bonuszahlungen verteidigt. Das sei eine "markt- und leistungsgerechte Entlohnung, die wir gerne bezahlen, wenn die Erträge da sind", sagte er im Gespräch mit ntv.

Noch ist nicht bekannt, wie hoch die Bonuszahlungen der Deutschen Bank für das vergangene Jahr ausfallen. Das Unternehmen hat dafür aber mehr Geld zurückgestellt - "Bloomberg" zufolge will sie ihren Bonuspool um 15 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Euro aufstocken. Es wäre das höchste Niveau seit vier Jahren und die zweite Erhöhung in Folge unter Sewing. Wie es heißt, soll es bei den variablen Vergütungen große Unterschiede innerhalb der Bank geben. Überdurchschnittliche Zuwächse sind demnach für Teile des Investmentbankings geplant.

Die Deutsche Bank sei im Währungs- und Zinsgeschäft sowie im Beratungsgeschäft führend, so Sewing. In diesen Bereichen habe die Bank in den vergangenen beiden Jahren Marktanteile gewonnen, in Deutschland liege sie auf dem ersten Platz. "Diese Position haben wir zurückerobert", sagte er. Das werde entlohnt. Die Bank müsse zudem marktgerecht zahlen.

"Die Wettbewerber - gerade in den USA - haben auch ein gutes Jahr in diesem Geschäft gehabt", so der Deutsche-Bank-Chef. In einem Brief an die Mitarbeiter hatte er zuvor geschrieben: "Damit reagieren wir auch auf die aktuelle Gehaltsentwicklung in einigen stark umkämpften Bereichen, in denen sich der Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte erheblich verschärft hat."

Dass höhere Boni wie in der Vergangenheit falsche Anreize setzen, fürchtet Sewing nicht. Die Struktur der Bezahlung sei eine ganz andere. "Von daher sollten wir uns um Exzesse, keine Sorgen machen." Die Deutsche Bank habe an den Kontrollen und am Risikomanagement gearbeitet.