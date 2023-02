Vor der Finanzkrise macht die Deutsche Bank Milliardengewinne, dann ist fünf Jahre lang Schluss damit. Inzwischen scheint sich der Umbau auszuzahlen, Vorstandschef Sewing verkündet das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Im Interview mit ntv kündigt er zudem einen großen Aktienrückkauf an.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 5,03 Milliarden Euro verbucht. Der kräftige Überschuss sei vor allem auf ein sehr gutes letztes Quartal zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. "Die Transformation der Deutschen Bank in den vergangenen dreieinhalb Jahren war ein Erfolg", erklärte Vorstandschef Christian Sewing. Laut Sewing handelt es sich um das beste Ergebnis der Deutschen Bank seit 15 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Gewinn praktisch verdoppelt.

Die Bank habe "in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld" ihre "Widerstandskraft" bewiesen, erklärte Sewing. "Mit dieser Aufstellung fühlen wir uns gut gerüstet für die kommenden Jahre." Für Letztere kündigte der Deutsche-Bank-Chef im Interview mit ntv einen Aktienrückkauf an. "Wir werden insgesamt acht Milliarden Kapital zurückgeben in den Jahren 2021 bis 2025", sagte Sewing. "Und dazu zählt auch das Instrumentarium Aktienrückkäufe." Den genauen Zeitpunkt und Betrag werde die Bank im Laufe des Jahres sicherlich darlegen. Viele Banken kaufen nach Gewinnen eigene Aktien am Markt zurück, darunter die UBS oder die BBVA.

In den Zeiten vor der Finanzkrise 2008/2009 waren Milliardengewinne nichts Besonderes. In ihrem Rekordjahr 2007 erzielte die Deutsche Bank einen Vorsteuergewinn von mehr als 8,7 Milliarden Euro und rund 6,5 Milliarden Euro Überschuss. Doch Deutschlands größtes Geldhaus musste die Bilanz nach der großen Krise kräftig aufräumen und machte bis einschließlich 2019 fünf Jahre in Folge Verluste.

Im Sommer 2019 leitete der gut ein Jahr zuvor auf den Chefposten beförderte Sewing eine grundlegende Neuaufstellung des Konzerns ein: Das Investmentbanking wurde gestutzt, der weltweite Aktienhandel beendet, die Integration der Postbank ins Privatkundengeschäft vorangetrieben. 2020 schloss die Deutsche Bank erstmals wieder ein Jahr unter dem Strich mit Gewinn ab.

Gegen den Fachkräftemangel in Deutschland setzt Sewing auf das Arbeiten bis ins hohe Alter. Mit einer Lebensdauer, "die glücklicherweise viel, viel länger ist", sei es für ihn "vollkommen nachvollziehbar und vollkommen normal, dass wir auch alle länger arbeiten sollten", sagte Sewing ntv.