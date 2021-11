Am US-Aktienmarkt gehen es die Anleger zum Wochenbeginn etwas ruhiger an und verdauen die jüngste Rekordrally. Die großen Gewinner an der Wall Street waren Konzerne in der Bau- und Stahlindustrie.

Die Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturgesetzes in den USA treibt die Kurse an der Wall Street auf neue Rekordhöhen. Der Dow-Jones-Index kletterte zum Wochenauftakt um bis zu 0,3 Prozent auf 36.432 Punkte. Die Leitindizes Nasdaq und S&P 500 pendelten auf den Werten der Vorwochen und schlossen bei 15.982 und 4701 Punkten.

Anleger griffen vor allem bei großen Industriefirmen zu. "Dieses Infrastrukturgesetz wird bei Unternehmen wie 3M, Caterpillar und anderen Unternehmen, die den Industriesektor antreiben, für einen Schub sorgen, aber wir glauben auch, dass der Werkstoffsektor von diesem Gesetz wirklich profitieren wird", sagte Greg Bassuk, Chef von AXS Investments. Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar verteuerten sich um fast vier Prozent.

Nach monatelangem Gezerre hatte der US-Kongress den Weg für ein Infrastrukturpaket im Umfang von einer Billion Dollar freigemacht. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden wird nun die größte Modernisierung der amerikanischen Straßen, Eisenbahnen und anderer Verkehrsinfrastrukturen seit einer Generation einleiten. Davon profitierten auch Stahl- und Aluminiumhersteller. Die Titel von den US-Produzenten Nucor sowie United States Steel kletterten um mehr als zwei Prozent. "Ich denke, dass das Interesse der Investoren an den Industrie- und Materialsektoren nach der Verabschiedung des Infrastrukturpakets wieder gestiegen ist", sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research in New York. "Die Märkte werden bis zum Jahresende weiter steigen."

Für eine Verkaufswelle sorgte dagegen Tesla-Chef Elon Musk mit seinem Votum auf Twitter zu einem Anteilsverkauf. Tesla-Aktien brachen in der Spitze um 4,9 Prozent ein, reduzierten im Handelsverlauf aber ihre Verluste. Musk hatte am Wochenende über Twitter abstimmen lassen, ob er ein Zehntel seines Aktienpakets verkaufen soll. Von den 3,5 Millionen Nutzern, die mitmachten, stimmten fast 58 Prozent dafür. "Die Mehrheit hat für den Verkauf gestimmt, was effektiv signalisiert, dass er seine Aktien auf dem Markt abstoßen wird", sagte Russ Mould, Investmentexperte bei AJ Bell. Anleger könnten nun versuchen vor Musk zu verkaufen, um Tesla-Aktien dann möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Die Aussicht auf einen Touristenboom in den USA nach dem Wegfall der Corona-Reisebeschränkungen sorgte für Rückenwind in der Branche. Anteilsscheine der Reisefirmen Expedia zog rund drei Prozent an. Gefragt waren auch die Titel der Fluggesellschaften United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines. Nach 20 Monaten Einreisesperre dürfen Touristen und Geschäftsreisende seit Montag wieder in die USA fliegen.

In Rekordlaune zeigten sich Anleger zudem bei Bitcoin und Ethereum. Der Höhenflug von Kryptowährungen zog die gesamte Branche weiter nach oben. "Bitcoin klettert wieder höher nahe an Allzeithochs, angeheizt von der Erwartung, dass die Ära des billigen Geldes länger andauern wird, während die Inflation voraussichtlich weiter steigen wird", sagte Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown. Titel der Krypto-Börse Coinbase verteuerten sich um 6,5 Prozent. Die Aktien der Bitcoin-Mining-Firma Bitfarms zogen rund 5 Prozent an.