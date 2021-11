Ein Drittel der Deutschen will sich E-Auto kaufen

Klimaschutz ist Hauptmotiv Ein Drittel der Deutschen will sich E-Auto kaufen

Laut einer Umfrage des Energiekonzerns Eon wächst das Interesse der Deutschen an E-Autos und Plug-In-Hybriden spürbar.

Eine Umfrage zeigt den Trend zur E-Mobilität. Demnach ist das Interesse hoch, sich als nächstes Fahrzeug ein Elektroauto oder einen Hybriden zu kaufen. Die Unternehmensberatung EY rechnet mit Rekorden bei Neuzulassungen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen laut einer Umfrage des Energiekonzerns Eon eine immer größere Rolle beim Autokauf. "Die Hälfte der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland würde sich bereits beim nächsten Autokauf für ein elektrifiziertes, aufladbares Fahrzeug entscheiden", erklärte der Geschäftsführer von Eon Energie Deutschland, Filip Thon. Auch die Produktionsweise der E-Autos spielt für einen Großteil der Befragten eine wichtige Rolle.

Laut der Umfrage, würden 30 Prozent der Befragten als nächstes ein reines Elektroauto wählen, weitere 20 Prozent einen Plug-in-Hybriden, also einen Verbrenner mit elektrischer Auflademöglichkeit. Das reine E-Auto liegt somit bereits gleichauf mit dem klassischen Benziner. Für einen Diesel würden sich nur noch neun Prozent der Verbraucher entscheiden. Für die Umfrage befragte das Institut Statista Q im Oktober im Auftrag von Eon über 2000 Führerscheinbesitzer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. Besonders gefragt sind E-Autos laut der Umfrage in Berlin, wo sich 40 Prozent der Befragten für ein rein elektrisches Fahrzeug und weitere 15 Prozent für einen Plug-in-Hybriden entscheiden würden. Auch in Hamburg (35 Prozent) und Hessen (34 Prozent) stehen rein elektrische Fahrzeuge hoch im Kurs.

Der wichtigste Grund für den Umstieg auf Elektromobilität war mit 69 Prozent klar "Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein". Weitere 60 Prozent sehen in Elektromobilität "die Technik der Zukunft" und 51 Prozent ließen sich von "Kaufprämien und steuerlichen Vorteilen" überzeugen. Entsprechend wichtig war den Befragten, die künftig E-Auto fahren wollen, auch die Produktionsweise ihres zukünftigen Wagens: 91 Prozent gaben an, es sei ihnen wichtig oder sehr wichtig, dass das Fahrzeug klimafreundlich produziert wurde. Für ein klimafreundlich produziertes Auto würden 63 Prozent der Befragten auch mehr Geld bezahlen.

Das Interesse am Kauf eines E-Autos war bei jüngeren Menschen besonders deutlich ausgeprägt. Unter den 18- bis 24-Jährigen würden sich demnach 35 Prozent für ein E-Auto entscheiden, bei Familien waren es ebenfalls 35 Prozent. Attraktiv scheint außerdem die Tankstelle auf dem eigenen Dach: Besitzer einer Photovoltaik-Anlage, mit der sich das Elektroauto direkt betanken lässt, gaben zu 40 Prozent an, als nächstes ein Elektroauto kaufen zu wollen. 13 Prozent der Solaranlagenbesitzer gaben an, bereits ein E-Auto zu fahren.

Auch laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung EY nimmt der Markt für Elektromobilität in Deutschland immer mehr an Fahrt auf: Für das kommende Jahr rechnen die EY-Experten demnach mit einem Elektro-Marktanteil von 32 Prozent an allen Neuzulassungen. Im Jahr 2030 werden der Prognose zufolge dann zwei Drittel des Marktes der Neuzulassungen von Elektroautoherstellern dominiert.