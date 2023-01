Hinter Tesla-Chef Elon Musk liegen turbulente Wochen. Nicht nur die Aktie des Autobauers ist spektakulär abgestürzt. Ende Dezember hat dann noch ein vermeintliches Patent des Autobauers für Verwunderung gesorgt. Doch das Geheimnis um das ominöse Dokument wird wenig später gelöst.

Nachdem ein Ende Dezember eingereichtes Patent in der Tesla-Welt für Wirbel gesorgt hat, stellt sich nun heraus, dass der Autobauer das Dokument gar nicht selbst eingereicht hat. Wie das US-Finanzportal "Bloomberg" berichtet, wurde das Papier von einem Fan namens Jerome Eady unterschrieben. Demnach wollte er dem Konzern helfen, nachdem Tesla-Gründer Elon Musk behauptet hatte, dass das Modell Cybertruck auch als Boot tauge.

Das Patent hatte der Fan am 28. Dezember unter dem Namen "Tesla" bei den US-Behörden eingereicht. Darin heißt es, Tesla wolle auch Motoren herstellen, die "nicht für Landfahrzeuge" gedacht sind. Dort werden ausdrücklich Flugzeuge, Boote und Spielzeuge erwähnt. Im Gespräch mit "Bloomberg" erzählte Eady, dass er keinerlei Verbindung zum Autobauer habe und das Dokument auch ohne Kenntnis des Konzerns eingereicht habe.

Hinter Tesla liegen schwierige Wochen. Die Aktie seines Autokonzerns legte in den vergangenen Wochen einen spektakulären Absturz hin. Alleine im abgelaufenen Dezember haben die Papiere rund 43 Prozent an Wert verloren. Tesla-Chef Elon Musk, der derzeit wohl hauptsächlich mit seinem frisch erworbenen Kurznachrichtendienst Twitter beschäftigt ist, soll Gerüchten zufolge bereits einen neuen zweiten starken Mann für den Konzern aufgebaut haben. Demnach soll es sich um Tom Zhu Xiatong handeln, der als möglicher Nachfolger für die Unternehmensleitung aufgebaut werde.

Musk hatte in der Vergangenheit immer wieder Ambitionen geäußert, in die Luft zu wollen. Noch vor Tesla gründete er 2002 das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Ende 2021 sagte der Milliardär, er würde dafür "sterben", ein elektronisches Flugzeug zu bauen. In einem Tweet erwähnte einen VTOL-Jet, ein Flugzeug, das senkrecht starten und landen kann (Vertical Take-Off and Landing).