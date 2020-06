Im Süden und Südwesten der USA schießen die Infektionszahlen in die Höhe. Kamen die Lockerungen für Bürger und Wirtschaft zu früh? Erfasst gerade eine zweite Corona-Welle die USA? Fed-Chef Powell warnt und mahnt.

Die Wiedereröffnung der US-Wirtschaft und der Aufschwung bei Ausgaben und Einstellungen ist laut US-Notenbank Federal Reserve (Fed) früher erfolgt als erwartet hat. Allerdings bringe dies Risiken mit sich, wie die jüngste Zunahme von Coronavirusinfektionen und Krankenhausaufenthalten in den Bundesstaaten im Süden und Südwesten der USA zeige, sagte Fed-Präsident Jerome Powell.

"Wir sind in eine wichtige neue Phase eingetreten und dies früher als erwartet", so Powell weiter. "Dieser Aufschwung in der Wirtschaftstätigkeit ist zwar zu begrüßen, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich - insbesondere die Notwendigkeit, das Virus in Schach zu halten", fügte der Fed-Chef an.

Powell und US-Finanzminister Steven Mnuchin sollen vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Die Fed hat neun verschiedene Notfallkreditprogramme eingerichtet, darunter mehrere, um die Kreditvergabe an große und kleine Unternehmen, Städte und Bundesstaaten zu forcieren.