In der Zukunft sollen Autos auch ohne Fahrer ans Ziel kommen. Gleich zwei US-Autobauer wollen im Bereich der autonomen Fahrzeuge den nächsten Schritt gehen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde soll zu Testzwecken schon einmal Grünes Licht geben.

Die US-Autohersteller General Motors (GM) und Ford wollen in den USA selbstfahrende Fahrzeuge ohne menschliche Bedienelemente wie Lenkräder und Bremspedale auf die Straße bringen. Die Unternehmen haben unabhängig voneinander eine Sondergenehmigung für den Einsatz einer begrenzten Anzahl autonomer Automobile eingereicht, wie aus separaten Anträgen bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) hervorgeht.

Die Autobauer wollen demnach bis zu 2500 Fahrzeuge pro Jahr für Mitfahrgelegenheiten und Lieferdienste einsetzen, was der gesetzlich zulässigen Höchstgrenze für vollständig autonome Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten entspricht. Keiner der beiden Hersteller strebe eine Genehmigung für den Verkauf selbstfahrender Fahrzeuge an Verbraucher an, heißt es in den Anträgen. Eine Genehmigung durch die NHTSA sei ein wichtiger Schritt, autonome Technologien voranzutreiben und Bedienelemente und Anzeigen - die nur für menschliche Fahrer nützlich sind - zu eliminieren, teilte ein Ford-Sprecher mit. Das Unternehmen wolle selbstfahrenden Hybrid-Elektrofahrzeuge einsetzen, die "speziell für Mobilitätsdienste wie Ride-Sharing, Ride-Hailing und Paketzustellung entwickelt und zugeschnitten sind."

GM plant Konzernangaben zufolge ein autonomes Fahrzeug mit dem Namen Cruise Origin, ein Auto mit U-Bahn-ähnlichen Türen und ohne Lenkrad. Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Wagens sei, dass alle Passagiere vor Fahrtantritt angeschnallt sind, hieß es in dem Antrag des Autoherstellers aus Detroit. GM arbeite während des Genehmigungsverfahrens weiterhin eng mit der NHTSA zusammen, um den "vollständig autonomen Cruise Origin in den kommenden Jahren auf der Straße zu sehen." Bereits im Jahr 2018 strebte GM die Zulassung eines auf dem Chevrolet Bolt basierenden Fahrzeugs ohne Lenkräder und Bremspedale an, zog den Antrag Ende 2020 allerdings wieder zurück.