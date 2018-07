Wirtschaft

Tödlicher Sturz in Frankreich: HNA-Chef Wang ist tot

Eine Todesnachricht schreckt den chinesischen Großinvestor HNA auf: Der Chef des Verwaltungsrats, Wang, kommt nach einem Sturz in Frankreich ums Leben. Der Konzern, der unter anderem Aktien der Deutschen Bank hält, ist massiv verschuldet.

Der Chef des chinesischen HNA-Konzerns, Wang Jian, ist in Frankreich tödlich verunglückt. Der 57-Jährige sei auf einer Geschäftsreise in der Provence gestürzt, teilte das Unternehmen mit. Wang habe bei diesem Vorfall schwere Verletzungen erlitten, denen er am Dienstag erlegen sei. Weitere Details liegen noch nicht vor.

An der Börse löst der Todesfall hoch gezogene Augenbrauen aus: HNA ist unter anderem Großaktionär der Deutschen Bank. Wang lenkte die Geschäfte des chinesischen Konzernverbunds als Vorsitzender im Verwaltungsrat. Die HNA-Gruppe ist massiv verschuldet und musste zuletzt auch Liquiditätsschwierigkeiten eingestehen. Wer Wang bei HNA ersetzen soll, ist noch unklar.

Die Chinesen hatten in den vergangenen Jahren im großen Stil in aller Welt Firmenbeteiligungen und Immobilien aufgekauft. Die Masse der Ankäufe erfolgten offenbar auf Kredit: Durch die Einkaufstour häufte sich ein größerer Schuldenberg an. Die Höhe der Außenstände beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 50 Milliarden Dollar.

Vor wenigen Wochen musste die HNA-Führung ihre Gläubiger vor drohenden Engpässen bei der Liquidität warnen. Der Konzern arbeite daran, hieß es, die Geldnöte über milliardenschwere Immobilien- und Anteilsverkäufe zu lindern.

Um kurzfristig an Geld zu kommen, begannen die Chinesen im Frühjahr damit, einen Teil ihrer Investments wieder auf den Markt zu werfen. Die Beteiligung an der Deutschen Bank verringerte die HNA-Gruppe kürzlich auf 7,6 Prozent. Gewinne dürfte HNA durch den Aktienverkauf nicht eingestrichen haben.

Quelle: n-tv.de