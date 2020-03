Das Personal im Einzelhandel arbeitet in der Corona-Krise am Limit, um die Regale zu füllen. Und riskiert dabei seine Gesundheit. Der Branchenverband ruft Käufer deshalb jetzt dazu auf, beim Einkauf Masken zu tragen, um sich und andere zu schützen.

In der Corona-Krise ruft der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg die Kunden von Supermärkten dazu auf, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. "Je mehr Leute ihn freiwillig tragen, desto mehr schützen sie andere", sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. "Wir freuen uns auch über ein Lächeln hinterm Mundschutz."

Noch immer gibt es in der Region nach seinen Angaben Hamsterkäufe, etwa bei Toilettenpapier. Aber es gelinge den Händlern, nicht mehr so viele Lücken in den Regalen entstehen zu lassen. "Die Lage beruhigt sich", sagte Busch-Petersen. "Der Lebensmitteleinzelhandel arbeitet aber am Anschlag."

Für immer mehr Verkäufer gebe es Plexiglas-Scheiben über den Kassen zum Schutz vor möglichen Infektionen, erklärte der Branchenvertreter. Zudem regelten Händler den Zugang zu ihren Geschäften, etwa über die Zahl der Einkaufswagen. Dann würden nur Kunden mit Wagen eingelassen.

"Vorher einen Spaziergang machen"

"Wir haben überwiegend vernünftige Kunden", beschrieb der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg die Reaktionen. Er empfahl: "Vorher einen Spaziergang machen, damit Sie entspannt in den Laden kommen."

Die Logistik des Handels in Berlin und Brandenburg hängt nach Verbandsangaben auch von mehr als 1000 polnischen Berufspendlern ab. Diese Fachkräfte kommissionieren in den Logistikzentren die Ware. Brandenburg hat finanzielle Hilfen für die Pendler beschlossen, damit sie in Deutschland bleiben. Busch-Petersen sprach von einem sehr guten Signal für den Handel.

Geholfen hat dem Handel auch das sogenannte "Mitarbeiterpooling". In der vergangenen Woche hatten Handelsunternehmen den Logistikzentren mehr als 200 Mitarbeiter überlassen.