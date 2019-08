(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Bislang hat US-Präsident Trump darauf beharrt, dass die Handelskonflikte nur den mit Strafzöllen belegten Ländern schaden. Doch Experten befürchten: Schon bald könnte sich die US-Wirtschaft deutlich abkühlen. Bereits 2020 wird nach Schätzungen das Haushaltsdefizit auf über eine Billion Dollar steigen.

Die von Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikte werden das Einkommen jedes amerikanischen Haushalts bis 2020 rechnerisch um 580 US-Dollar (523 Euros) verringern. Damit steigt das US-Haushaltsdefizit auf über eine Billion Dollar. Das erklärte das unabhängige Budgetbüro des Kongresses (CBO).

Die US-Wirtschaftsleistung werde wegen der Handelskonflikte um rund 0,3 Prozentpunkte geringer ausfallen. Nach 2020 werde der negative Effekt abflauen, weil Unternehmen ihre Lieferketten ändern werden. Trump hat bislang immer betont, dass die Handelskonflikte nur den mit Strafzöllen belegten Ländern - darunter China - schaden würden. Experten befürchten indes, dass die Handelskonflikte zu einem deutlichen Abkühlen der US-Wirtschaft führen könnten.

Die Wirtschaft leidet nach Ansicht des CBO vor allem aus drei Gründen unter den Handelskonflikten. Zölle verteuerten Produkte, weswegen die Kaufkraft der Bürger sinke. Zudem sorgten die Handelskonflikte für gestiegene Unsicherheit, weswegen Unternehmen Investitionen verschieben oder streichen würden. Wenn Länder US-Strafzölle mit eigenen Zöllen beantworteten, würden US-Exporte gebremst.

In einer Erklärung sagte Phillip Swagel, der CBO-Direktor und ehemalige Wirtschaftsbeamte in der George W. Bush-Regierung, dass die US-Finanzperspektiven "herausfordernd" seien, da die Schulden auf einem "unhaltbaren Kurs" seien, zitiert ihn die "Financial Times".

"Der Gesetzgeber muss bedeutende Änderungen an der Steuer- und Ausgabenpolitik vornehmen - Einnahmen größer machen, als sie es nach geltendem Recht wären, Ausgaben unter die prognostizierten Beträge senken oder eine Kombination aus beiden Ansätzen wählen", sagte er.

Zölle schaden auch US-Wirtschaft

Die US-Wirtschaft wächst weiterhin, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, doch das Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt. Im August hatte die Regierung zusätzliche Strafzölle auf chinesische Importe überraschend auf Dezember verschoben, um das Weihnachtsgeschäft nicht zu belasten. Viele Analysten sahen darin ein Eingeständnis Trumps, dass die Zölle auch der US-Wirtschaft schaden.

Das Haushaltsdefizit lag zuletzt im Jahr 2012 über dem Niveau von einer Billion Dollar. Ein Haushaltsjahr beginnt in den USA am 1. Oktober des vorherigen Jahres.