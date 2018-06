Wirtschaft

Kredit mit Auflagen: IWF gewährt Argentinien 50 Milliarden Dollar

Wie andere Schwellenländer kämpft Argentinien mit dem Verfall seiner Landeswährung. Dürre und sinkende Agarexporte belasten die Staatsfinanzen zusätzlich. Jetzt vereinbart die Regierung mit dem IWF ein Sicherheitsnetz - geknüpft an Auflagen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) unterstützt Argentinien mit einer Finanzhilfe von bis zu 50 Milliarden Dollar - umgerechnet sind das 44 Milliarden Euro. Die Kreditvereinbarung habe eine Laufzeit von drei Jahren und müsse noch vom IWF-Aufsichtsgremium genehmigt werden, teilten die argentinische Regierung und der IWF in Buenos Aires mit.

Die Regierung von Präsident Mauricio Macri verpflichte sich im Gegenzug, das Haushaltsdefizit deutlich schneller abzubauen. Im Jahr 2020 solle ein ausgeglichener Primärhaushalt zwischen Staats-Einnahmen und -Ausgaben erreicht werden, erklärte Finanzminister Nicolás Dujovne. Beim Primärsaldo wird der Schuldendienst für Kredite nicht berücksichtigt.

Hintergrund des Antrags der argentinischen Regierung ist auch der Verfall der Landeswährung. Wie in anderen Schwellenländern ziehen Anleger ihr Geld ab. Hinzu kommen weitere wirtschaftliche Probleme und eine hohe Inflation. Mit einer Kreditvereinbarung, einem sogenannten Stand-By Arrangement, hilft der IWF Ländern in einer wirtschaftlichen Krise, um Zahlungsbilanzprobleme überwinden zu können.

Peso verlor 20 Prozent seines Werts

IWF-Chefin Christine Lagarde begrüßte die Vereinbarung. Sie betonte, dass der Plan von der argentinischen Regierung entworfen worden sei, "um die Wirtschaft zum Nutzen aller Argentinier zu stärken". Sie freue sich, dass der IWF einen Beitrag leisten könne, indem er finanzielle Unterstützung bereitstelle, die das Vertrauen des Marktes stärke und es Argentinien ermögliche, Schwachstellen zu beseitigen.

Der argentinische Peso verlor im Mai rund 20 Prozent seines Wertes zum Dollar. Bei dem Versuch, die Abwertung zu bremsen, verlor die argentinische Zentralbank mit rund 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd. Euro) knapp 20 Prozent der Devisenreserven. Auslandsinvestoren zogen daraufhin kurzfristig ihre in Peso angelegten Fonds aus dem Land, nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins anhob.

Eine anhaltende Dürre, die die argentinischen Agrarexporte beeinträchtigte, und der Anstieg der internationalen Erdölpreise setzten die Staatsfinanzen laut Finanzminister Dujovne zusätzlich unter Druck. 2017 betrug das um den Schuldendienst bereinigte Primärdefizit Argentiniens 3,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der für 2018 zunächst geplante Abbau auf 3,2 Prozent wurde nach dem Abkommen mit dem IWF auf 2,7 Prozent beschleunigt.

Etatkürzungen sollen Arme nicht treffen

Die Etatkürzungen sollen nicht die Sozialausgaben für die ärmeren Bevölkerungsschichten treffen. Sie sollen in den nächsten drei Jahren mindestens den aktuellen Anteil am Bruttoinlandsprodukt behalten, teilten sowohl der IWF als auch die argentinische Regierung mit. Die Regierung hofft noch im Juni auf eine erste Kredittranche von 15 Milliarden Dollar. Kredite über weitere 5,65 Milliarden Dollar seien von der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und der Andinen Entwicklungsbank an Argentinien gewährt worden, teilte Dujovne mit.

Die konservative Regierung Macris hat seit der Amtsübernahme von der populistischen Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner Ende 2015 Maßnahmen zur Liberalisierung der Wirtschaft getroffen. Die Inflation konnte jedoch bislang nicht unter zweistellige Jahresraten gedrückt werden. Nach dem Anstieg der Wirtschaftsleistung 2017 mit einem Plus von 2,9 Prozent hat die Regierung auch angesichts der bevorstehenden Sparmaßnahmen die Konjunkturerwartungen für 2018 stark gesenkt.

Quelle: n-tv.de