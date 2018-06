Wirtschaft

Zoff vor dem Opec-Treffen: Irans Ölminister will abreisen

Der Iran stemmt sich gegen die von Russland und Saudi-Arabien geforderte Anhebung der Ölfördermengen. Ölminister Zanganeh will aus Protest nicht am Samstag stattfindenden "Opec+"Treffen teilnehmen.

Die Spannungen zwischen den großen Ölfördernationen scheinen vor dem wichtigen Opec-Treffen in Wien zuzunehmen. Der iranische Ölminister Bijan Zanganeh will bereits am Freitag aus der österreichischen Hauptstadt abreisen und nicht am "Opec+"Treffen am Samstag teilnehmen, wie er mitteilte. Damit ist das Treffen der Mitglieder des Ölkartells Opec und anderer großer Förderer wie Russland gemeint.

Das "Opec+"-Bündnis will eigentlich über den Fortgang der Anfang 2017 installierten Fördergrenze beraten. Durch sie sollte damals der Ölpreis-Verfall gestoppt werden. Die Ölpreise sind seither kräftig gestiegen. Russland und Saudi-Arabien wollen nun die Fördermengen wieder anheben. Dagegen hatte sich aber Widerstand formiert. Länder wie Venezuela, der Irak und der Iran sind gegen eine Lockerung. Sanganeh sagte, er glaube nicht an eine Einigung. Einstimmigkeit sei aber die Voraussetzung für eine Änderung der Förderpolitik.

"Trump ist schuld am hohen Ölpreis"

Die Opec hatte im November 2016 zusammen mit den Partnerländern eine Drosselung der Produktion beschlossen, um den damaligen Verfall der Rohölpreise zu stoppen. Seitdem ist der Ölpreis auf über 70 Dollar pro Barrel angestiegen - Anfang 2016 hatte er noch bei unter 30 Dollar gelegen. Das Abkommen gilt noch bis Ende 2018.

Der Iran muss wegen der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA fürchten, sein Öl bald wieder schwerer verkaufen zu können und sieht im saudiarabischen Wunsch nach Produktionssteigerung den Plan, diese Ausfälle zu kompensieren.

Schuld am hohen Ölpreis sei allein US-Präsident Donald Trump, sagte Sanganeh bei seiner Ankunft in Wien. Er sei mit seinen Sanktionen gegen den Iran und Venezuela verantwortlich für die Probleme auf den Märkten.

Quelle: n-tv.de