Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Weltbank-Chef Kim brodelt die Gerüchteküche, wer seine Nachfolge antreten könnte. Auch Präsidententochter Ivanka Trump wird als Kandidatin gehandelt. Doch daran ist offensichtlich nichts dran.

Das Weiße Haus hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach US-Präsident Donald Trump seine Tochter Ivanka zur neuen Weltbank-Chefin machen könnte. Solche Berichte seien "falsch", sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Ivanka Trump solle aber beim US-Nominierungsprozess helfen, schließlich habe sie in den vergangenen beiden Jahren eng mit der Führung der Weltbank zusammengearbeitet.

Weltbank-Chef Jim Yong Kim hatte vergangene Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er will am 1. Februar abtreten und damit mehr als drei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner zweiten Amtszeit. Traditionell steht immer ein US-Bürger an der Weltbank-Spitze, während der Chefposten des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem Europäer besetzt ist, derzeit mit der Französin Christine Lagarde.

Nach Kims Rückzugsankündigung hatte es Berichte gegeben, wonach Ivanka Trump, die als Beraterin für ihren Vater arbeitet, als mögliche Nachfolgerin gehandelt wird. Die Präsidententochter war 2017 die treibende Kraft hinter der Einrichtung eines von Saudi-Arabien unterstützten Weltbank-Fonds zur Förderung von Unternehmensgründungen durch Frauen. Die Initiative trägt den Namen Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Die Entscheidung über Kims Nachfolge soll bis Mitte April fallen.

Als mögliche Kandidatin für die Nachfolge von Kim wird unter anderem die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, gehandelt. Auch die Namen von Mark Green, dem Chef der US-Behörde für internationale Entwicklung (USaid), und des hochrangigen Vertreters im Finanzministerium, David Malpass, würden genannt, berichtete die "Financial Times" am Freitag ohne Nennung ihrer Quellen.