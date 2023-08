Amazon-Gründer Bezos erweitert mit einer neuen Villa am Wasser sein wachsendes Immobilienimperium. Auf der exklusiven Insel Indian Creek ist der 59-Jährige in bester Gesellschaft. Zuletzt sind die Preise auf der Insel stark gestiegen. Die Region zieht einige der reichsten Menschen der Welt an.

Die kleine künstlich angelegte Insel Indian Creek nordöstlich von Miami bekommt einen neuen Bewohner: Amazon-Gründer Jeff Bezos soll sich laut dem Finanzportal Bloomberg für 68 Millionen US-Dollar eine Villa am Wasser gekauft haben. Das knapp 864 Quadratmeter große Haus mit drei Schlafzimmern und Pool wurde im Jahr 1965 erbaut und war vorher im Besitz des Unternehmens MTM Star International.

Die kleine Insel ist auch als "Billionaires Bunker" (zu Deutsch: Milliardärs-Bunker) bekannt. Mit seinem Vermögen wäre Bezos der reichste Bewohner der Insel. Mit dem Kauf der Villa wächst das Immobilienimperium des 59-Jährigen weiter an.

Der Amazon-Gründer hat in den vergangenen Jahren mehrere Häuser gekauft. Darunter in Washington, D.C., eine neun Hektar große Villa in Beverly Hills, die er 2020 für 165 Millionen Dollar kaufte, und ein Anwesen in Maui. Er besitzt Grundstücke in Manhattan und Seattle sowie eine 300.000 Hektar große Ranch in Texas, wo sich der Startplatz für die New Shepard-Rakete von Blue Origin befindet.

Bezos, der einen Anteil von zehn Prozent an dem 1994 von ihm gegründeten Unternehmen hält, hat laut Bloomberg Billionaires Index im Jahr 2023 ein Vermögen von 163 Milliarden Dollar. Er ist damit der drittreichste Mensch der Welt, hinter Elon Musk und LVMH-Eigentümer Bernard Arnault. Auf der Insel stehen nur etwa 40 Wohnhäuser, ein Country Club und eine eigene Polizeibehörde.

Zuletzt sind die Immobilienpreise auf der Insel und in einigen Gegenden von Miami stark angezogen, da die Region einige der reichsten Menschen der Welt angezogen hat. Auch Hedgefonds-Manager Ken Griffin, Investor Dan Loeb und Private-Equity-Investor Josh Harris haben sich seit der Pandemie üppige Villen am Wasser in Miami Beach gesichert.

Mit dem Kauf kehrt Bezos quasi zurück zu seinen Wurzeln. Er ist in Miami zur Schule gegangen, nachdem sein in Kuba geborener Stiefvater einen Job in Florida angefangen hatte.