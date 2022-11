Amazon-Gründer Jeff Bezos soll netto 124 Milliarden US-Dollar besitzen. In einem Interview mit CNN stellt er in Aussicht, einen Großteil davon zu Lebzeiten spenden zu wollen. Er hat dafür Menschen im Blick, die den Klimawandel bekämpfen und die Menschen in Not helfen.

Amazon-Gründer Jeff Bezos plant nach eigener Aussage, den Großteil seines Nettovermögens von 124 Milliarden Dollar zu Lebzeiten zu verschenken. In einem Interview mit CNN erklärte er, dass er den Großteil seines Reichtums dem Kampf gegen den Klimawandel und der Unterstützung von Menschen widmen werde, die die Menschheit angesichts tiefer sozialer und politischer Spaltungen vereinen können.

Obwohl Bezos' Versprechen wenig konkret war, ist es das erste Mal, dass der Unternehmer ankündigt, den Großteil seines Geldes zu verschenken. Kritiker hatten Bezos früher dafür gescholten, dass er das Giving Pledge nicht unterzeichnet hat, ein Versprechen von Hunderten der reichsten Menschen der Welt, den Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Unter den Spender befinden sich Bill Gates, Warren Buffett und MacKenzie Scott, die Ex-Frau von Bezos.

In dem Interview in seinem Haus in Washington D.C., sagte Bezos, dass er und seine Lebensgefährtin, die Journalistin und Philanthropin Lauren Sánchez die Kapazität aufbauen wollten, "um dieses Geld weggeben zu können". Auf die direkte Frage, ob er beabsichtige, den Großteil seines Vermögens noch zu Lebzeiten zu spenden, sagte Bezos: "Ja, das tue ich."

Bezos sagte, dass er und Sánchez ihrem ersten gemeinsamen Interview zugestimmt haben, seit sie sich 2019 kennengelernt haben, um den "Bezos Courage and Civility Award" ins Rampenlicht zu rücken. In diesem Jahre ging die mit 100 Millionen US-Dollar dotierte Auszeichnung an die Country-Ikone Dolly Parton. Es ist die dritte Auszeichnung dieser Art, nach ähnlichen Zuwendungen an den Koch Jose Andrés, der einen Teil des Geldes für die Zubereitung von Mahlzeiten für Ukrainer verwendet hat, und an den Klimaverfechter und CNN-Mitarbeiter Van Jones.