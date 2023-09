Seit knapp vier Jahren steuert SAP-Entwicklungsvorstand Thomas Saueressig, 38, die globale Produktentwicklung von Europas größtem Softwarekonzern - und gilt als Mastermind. Im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond" erklärt der Chef von 36.000 Entwicklern, wie man Karriere macht.

Das hätte schiefgehen können, damals vor acht Jahren. Thomas Saueressig, gerade mal 30, war IT-Chef des Walldorfer Softwareriesen, als die interne E-Mail-Infrastruktur kollabierte. 100.000 Mitarbeiter konnten plötzlich keine E-Mails versenden und hatten keinen Zugriff auf interne Kalender. Tagelang ging gar nichts.

Für Tech-Freak Saueressig, der zu dem Zeitpunkt der internen IT vorstand, war das die stressigste Phase in seiner noch jungen Laufbahn. "Das war ein sehr kritischer Moment und eine riesige Eskalation", erinnert er sich im ntv-Podcast "Biz & Beyond". Er musste beim Vorstand antanzen, lieferte Erklärungsversuche. "Ich hätte es mir einfach machen können", sagt Saueressig heute. Er hätte die Verantwortung reflexhaft auf einen Mitarbeiter abwälzen können. Doch er entschied sich anders. "Ich ging nach vorne und in den Sturm."

Das Echo seiner Kollegen war verheerend. "Du wirst nie mehr Karriere machen bei SAP", sagten manche. Und: "Karriere als Vorstand? Niemals." Sie sollten falschliegen. Genau dieser Moment, in dem Saueressig die Verantwortung übernommen hatte, sei entscheidend dafür gewesen, dass er im Alter von 34 Jahren in den Vorstand aufsteigen konnte. Weil man damals erkannt habe, "dass ich die Führung wahrnehme, dass ich mich nicht verstecke". Sein Credo seitdem: Karrieren entscheiden sich im Sturm, nicht im Sonnenschein.

Selbstredend komme es auch auf fachliche Expertise an. "Erfolg bedeutet nicht nur, Wissen zu haben. Es geht darum, wie man dieses Wissen anwendet und nutzt", sagt Saueressig. Und um das Mindset. Für Saueressig heißt das: Offen für neue Ideen sein, Risiken nicht zu scheuen, Leidenschaft für seine Profession zu zeigen und aus Fehlern zu lernen. In einer Zeit des schnellen Wandels und schneller technologischer Entwicklung seien diese Prinzipen entscheidend für persönlichen und beruflichen Erfolg.