Der Warenhaus-Riese Galeria Karstadt Kaufhof kämpft ums Überleben. Unternehmenschef Stephan Fanderl verliert deshalb nach Informationen von ntv seinen Job.

Karstadt-Kaufhof-Chef Stephan Fanderl steht vor der Abberufung. Das erfuhr ntv aus dem Umfeld des Unternehmens. Die Personalie soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Fanderl solle eine Abfindung in Millionenhöhe erhalten, heißt es. Ihm werde Missmanagement bei der Ausrichtung des Konzerns vorgeworfen.

Das Unternehmen wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren. "Herr Fanderl befindet sich in einer lange aufgeschobenen Reha-Maßnahme. Darüber hinaus äußern wir uns nicht", sagte ein Sprecher im Gespräch mit ntv.

Galeria Karstadt Kaufhof kämpft in der Corona-Krise ums Überleben, dem Konzern brechen die Umsätze weg. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren. Der Konzern gehört der Signa-Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko.

Bei dem Warenhaus-Riesen sind nach den bisherigen Plänen des gerichtlich bestellten Sachwalters Frank Kebekus und des Generalbevollmächtigten Geiwitz bis zu 80 der gut 170 Kaufhäuser vom Aus bedroht. In den verbliebenen Häusern könnten dann bis zu zehn Prozent der Stellen abgebaut werden. Zudem werde mit den Warenhaus-Vermietern über Mietminderungen gesprochen. Endgültige Beschlüsse gibt es aber noch nicht.