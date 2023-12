Gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist eine gigantische Klage eingereicht worden. Die Kläger fordern eine Milliarde Dollar Schadensersatz vom 38-Jährigen für seine "irreführenden" Werbeaktionen für Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt.

Cristiano Ronaldo steht gigantischer Ärger ins Haus. Gegen den Fußball-Superstar, der seine große Karriere bei Al-Nassr in Saudi-Arabien ausklingen lässt, ist eine Sammelklage bei einem Bundesgericht in Florida eingereicht worden. Es geht in der Klage um Werbeaktionen für Non-Fungible Tokens (NFT), die von Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, herausgegeben wurden. Die Kläger fordern eine Milliarde Dollar Schadensersatz vom Portugiesen.

Begründet wird der Anspruch damit, dass die Werbeaktionen des 38-Jährigen "irreführend" und "rechtswidrig" seien. Ronaldo habe demnach seinen Prominentenstatus genutzt, um zu den riskanten und kostenintensiven Investitionen zu verleiten. Ein weiterer Punkt in der Klage: Der Portugiese hätte transparent machen müssen, welche Summe er für seine Werbeaktionen kassiert. Weder von Binance noch von Ronaldo gibt es bislang eine Stellungnahme zur eingereichten Klage.

Erst vor wenigen Tagen war enthüllt worden, dass Binance einem Medienbericht zufolge in den USA Geldstrafen von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar (knapp vier Milliarden Euro) zahlen muss. Außerdem werde Binance-Gründer Changpeng Zhao seinen Posten an der Spitze der Digitalwährungsbörse räumen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise. Die US-Behörden haben in den vergangenen Jahren ihr Vorgehen im Umgang mit Kryptowährungsplattformen verschärft. Der Markt ist grundsätzlich kaum reguliert.