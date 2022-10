Der erst 2020 an den Start gegangene Blitz-Lieferdienst Gorillas leidet sehr unter dem abebbenden Lieferboom. Das junge Unternehmen muss Stellen streichen und sich aus Märkten zurückziehen - jetzt steht angeblich auch ein Verkauf zur Debatte.

Der deutsche Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas könnte einem "Bloomberg"-Bericht zufolge bald an den türkischen Mitbewerber Getir verkauft werden. Das Unternehmen aus Istanbul sei "in fortgeschrittenen Gesprächen" über eine Übernahme des Berliner Startups, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Eigentümer von Gorillas würden dabei teilweise in Getir-Aktien und zum Teil in bar bezahlt werden. Endgültige Entscheidungen gebe es aber nicht, berichtete Bloomberg.

Die 2015 gegründete Getir, die zuletzt mit 11,8 Milliarden Dollar bewertet wurde, könnte damit vor allem bei der Eroberung des deutschen und des britischen Marktes schneller vorankommen. Getir und Gorillas wollten sich dem Bericht zufolge dazu nicht äußern. Gorillas hatte einem Insider zufolge im Frühsommer die Investmentbank JPMorgan damit beauftragt, mit Investoren über eine frische Geldspritze, aber auch einen möglichen Verkauf zu verhandeln.

Der Berliner Schnell-Lieferdienst, der in großen Städten Lebensmittel-Lieferungen binnen zehn Minuten an die Haustür verspricht, war erst 2020 an den Markt gegangen und bei der jüngsten, 860 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde vor einem Jahr mit drei Milliarden Dollar bewertet worden. Damals war auch der Restaurant-Lieferdienst Delivery Hero mit 200 Millionen Euro eingestiegen.

Doch inzwischen ist der Lieferboom aus der Corona-Pandemie stark abgeebbt. Gorillas hatte im Mai Stellenstreichungen und den Rückzug aus einigen Märkten angekündigt, um schneller in die schwarzen Zahlen zu kommen.