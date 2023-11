Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, will die Lokführergewerkschaft GDL noch diese Woche in den Streik treten. Für 20 Stunden sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Die Bahn kritisiert das Verhalten der Gewerkschaft scharf.

Die Lokführergewerkschaft GDL will im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ab Mittwochabend streiken. Der Ausstand solle von 22.00 Uhr bis Donnerstag um 18.00 Uhr dauern, kündigte die GDL an. "Der Unmut der Beschäftigen ist groß, ihre Anliegen sind legitim", begründete der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky den Streikaufruf für die bei ihr organisierten Lokführer, Zugbegleiterinnen, Fahrdienstleiter sowie Angehörige weiterer Berufsgruppen. "Jetzt ist die Zeit, Verbesserungen zu erzielen, das duldet keinen Aufschub", hob er hervor.

Die Deutsche Bahn kritisierte das Vorgehen der GDL scharf. "Das ist eine Zumutung für die Bahnreisenden. Dieser Streik ist völlig unnötig", sagte Personalvorstand Martin Seiler. "Wir haben am Donnerstag und Freitag Verhandlungen im Kalender, die wir gemeinsam vereinbart haben. Die Lokführergewerkschaft ignoriert Absprachen und handelt verantwortungslos."

Die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und GDL hatten am Donnerstag begonnen. Die GDL fordert bei einer Tariflaufzeit von einem Jahr eine Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent. Außerdem möchte sie für Beschäftigte im Schichtdienst eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sowie steuerfreie Inflationszahlungen von 3000 Euro erreichen.

Das Unternehmen bietet elf Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich lehnte der Konzern als unerfüllbar ab. GDL-Chef Weselsky hatte dagegen betont, dies sei "nicht verhandelbar".

Der Bundeschef des Deutschen Beamtenbunds, Ulrich Silberbach, hatte in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer außer Hessen Anfang November gemeinsame Streiks mit der GDL nicht ausgeschlossen. Die GDL ist Mitgliedsgewerkschaft im Beamtenbund. Verdi-Chef Frank Werneke kündigte am Wochenende im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes "massive Aktionen" vor den nächsten Verhandlungen am 7. und 8. Dezember an.