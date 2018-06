Wirtschaft

Bierbrauer bejubeln das Wetter: Mai-Hitze macht Deutsche durstig

Die ungewöhnlichen hohen Temperaturen im Frühjahr lösen in der deutschen Brauwirtschaft unverhoffte Nebenwirkungen aus. Deutschlands größtes Brauereiunternehmen spricht mit Blick auf den Mai vom "besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei".

Der Fußball und das gute Wetter sorgen bei deutschen Bierbrauern derzeit für Jubelstimmung. "Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei", sagte Krombacher-Sprecher Franz-Josef Weihrauch. 650.000 Hektoliter habe das größte deutsche Brauunternehmen im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat.

Auch bei Veltins trieb das Wetter die Absatzzahlen im Mai auf Rekordhöhe. 315.000 Hektoliter verkaufte Veltins nach Angaben des Sprechers Ulrich Biene - zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. "Nur im Mai 2012, kurz vor der Fußball-Europameisterschaft hatten wir einen ähnlich hohen Wert", sagte Biene.

Endgültige Zahlen für die gesamte deutsche Brauwirtschaft liegen für den Monat Mai noch nicht vor. Aber: "Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen haben die Nachfrage bereits erheblich angekurbelt", teilte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele mit.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres lag der Bierabsatz bundesweit 1,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Im Gesamtjahr 2017 lag der Absatz der deutschen Brauwirtschaft insgesamt bei rund 93,3 Millionen Hektoliter. Sollten die sommerlichen Temperaturen anhalten, verspricht 2018 mit der anstehenden Fußballweltmeisterschaft zu einem guten Jahr für deutsche Bier- und Getränkehändler zu werden.

Quelle: n-tv.de