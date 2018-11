Wirtschaft

Namen, Anschriften, Passnummern: Marriott gesteht riesiges Datenleck ein

Die Hotelkette Marriott warnt die Öffentlichkeit vor einem Datendiebstahl enormen Ausmaßes: Unbekannte Angreifer sollen ins Buchungssystem des Konzerns eingedrungen sein. Betroffen sind private Informationen von einer halben Milliarde Menschen.

Die Hotelkette Marriott ist Opfer eines ungewöhnlich umfangreichen Hackerangriffs geworden. Bei dem US-Konzern sollen die Angreifer Daten von bis zu einer halben Milliarde Gäste der Tochtermarke Starwood gestohlen haben. Zu den Starwood-Marken gehören unter anderem international bekannte Hotels wie Westin, Sheraton, Le Méridien, St. Regis und W Hotels

Im Fall von 327 Millionen Hotelgästen gehe es um Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdatum sowie den Aufenthaltszeitraum, teilte das Unternehmen mit. Bei einigen Gästen seien auch verschlüsselte Kreditkarten-Daten erbeutet worden. Zudem könne Marriott nicht ausschließen, dass auch die zur Entschlüsselung nötigen Dateien gestohlen worden seien.

Erste Hinweise auf einen Angriff auf die Starwood-Datenbank seien Anfang September entdeckt worden, hieß es weiter. Zum 19. November habe Marriott Gewissheit gehabt. Unerlaubten Zugang zur Starwood-Datenbank gab es demnach bereits seit 2014.

Die Behörden seien eingeschaltet worden und Regulierer würden unterrichtet, so ein Marriott-Sprecher. Wie Aktionäre den Vorfall bewerten, wird sich am Nachmittag zeigen: Die an der Nasdaq notierte Marriott-Aktie war am Vorabend bei 121,84 Dollar aus dem Handel gegangen.

Quelle: n-tv.de