In mehreren Großstädten meldeten Telekom-Kunden Probleme.

Diejenigen, die noch ein Festnetztelefon besitzen, können sich derzeit glücklich schätzen. In einigen Regionen Deutschlands klagen Telekom-Kunden über Probleme beim Mobilfunkempfang und dem mobilen Internet. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es Probleme.

Im Mobilfunknetz der Telekom gibt es seit der Nacht Störungen. In Teilen komme es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung, teilte die Telekom am Morgen mit. Das Festnetz sei nicht betroffen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Zuvor hatten Telekom-Kunden Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet gemeldet. Betroffen waren demnach unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München. Auch auf Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme.

Die Störung geht über die deutschen Grenzen hinaus: Auch die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom kämpfte am Montag mit Netzausfällen. In mehreren Bundesstaaten meldeten Kunden von T-Mobile Probleme bei aus- und eingehenden Anrufen. Technikchef Neville Ray schrieb auf Twitter, dass die Ingenieure des Unternehmens an der Behebung von Daten- und Sprachtelefonieproblemen arbeiteten, die Kunden im ganzen Land beträfen.

Einen Grund für die Probleme, die mehrere Stunden anhielten, nannte der Manager nicht. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Vertreter der T-Mobile-Rivalen AT&T und Verizon Communication meldeten keine Probleme in ihren Netzen. Allerdings seien einige Kunden nicht in der Lage gewesen, T-Mobile-Anschlüsse zu erreichen.

"Der Ausfall des T-Mobile-Netzwerks ist nicht akzeptabel"

Die US-Branchenaufsicht Federal Communications Commission (FCC) kündigte die Untersuchung der landesweiten Störung im Mobilfunknetz an. "Der Ausfall des T-Mobile-Netzwerks ist nicht akzeptabel", twitterte die Behörde.

T-Mobile hat nach Abschluss der Übernahme des Konkurrenten Sprint im April kürzlich mit der Integration begonnen. Das fusionierte Unternehmen hat mehr als 100 Millionen Kunden. Als es darum ging, die Genehmigung für die Übernahme zu erhalten, haben Manager des Unternehmens das Knowhow der Ingenieure bei der Integration der Netze hervorgehoben.