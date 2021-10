Seit Anfang vergangenen Jahres steigt das Vermögen von Tesla-Chef Musk rasant an und wird inzwischen auf 249 Milliarden Dollar geschätzt. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX könnte den Unternehmer schon bald noch sehr viel reicher machen. Womöglich sogar zum ersten Billionär.

Elon Musk ist bereits der reichste Mensch der Welt - mit einem geschätzten Vermögen von 249 Milliarden US-Dollar. Das könnte aber bald noch steigen. Der Unternehmer könnte der erste Billionär der Welt werden, prognostizierte nun laut "The Guardian" eine Investmentbank. Musk hat den größten Teil seines Vermögens mit dem Elektroautohersteller Tesla verdient.

Analysten von Morgan Stanley vermuten dem Bericht zufolge, dass er mit seinem Weltraumforschungsunternehmen SpaceX noch viel mehr Geld machen könnte. Der Analyst Adam Jonas erklärte dem "Guardian", das 2002 gegründete Unternehmen stelle "jede vorgefertigte Meinung infrage, was in Bezug auf Raketen, Trägerraketen und unterstützende Infrastruktur" möglich sei. Experten schätzten demnach, dass SpaceX das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt werden könnte.

Die wiederverwendbaren Starship-Raketen von SpaceX, die Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen könnten, hätten das Potenzial, die Erwartungen der Investoren in der Raumfahrtindustrie zu verändern, so Jonas.

Musk überholte im Januar Amazon-Chef Jeff Bezos und wurde der reichste Mensch der Welt. Zwischenzeitlich verlor er den Spitzenplatz zwar, inzwischen wird er vom "Bloomberg Billionaires Index" aber wieder ganz oben geführt. Musk soll mit geschätzten 249 Milliarden US-Dollar etwa 51 Milliarden Dollar mehr besitzen als Bezos.

Musks Vermögen ist seit Anfang vergangenen Jahres rasant gestiegen. Im Januar 2020 stand der Unternehmer auf Platz 35 der Superreichen-Liste. Im Laufe der folgenden Monate soll sein Vermögen laut "Bloomberg" um 100,3 Milliarden US-Dollar gewachsen sein. Im November wurde er der zweitreichste Mensch der Welt. Dieses Jahr hat der Milliardär seinen Reichtum angeblich bereits um 72 Milliarden US-Dollar vermehrt.