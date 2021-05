(Foto: picture alliance/dpa/SpaceX via AP)

"Wir sind unten, Starship ist gelandet": Der Prototyp von SpaceX steht nach dem erfolgreichen Testflug wieder in Texas, noch etwas in Flammen.

"Starship-Landung nominal", jubelt Firmenchef Elon Musk bei Twitter: Nach mehreren Misserfolgen landet der Prototyp des künftigen Mond- und Mars-Raumschiffs von SpaceX erstmals ohne Zwischenfall. Kurz nach der Landung sind zwar noch Flammen zu sehen, aber sie werden schnell gelöscht.

Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen ist am Mittwoch ein Prototyp der Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX nach einem Testflug erfolgreich wieder gelandet. Kurz nach der Landung waren in der Video-Übertragung noch Flammen am Fuß der SN-15-Rakete zu sehen, die ein Kommentator von SpaceX jedoch als nicht ungewöhnlich bezeichnete. SN-15 steht für "serial number 15" (Seriennummer 15) - vier Vorgängermodelle waren bei der Landung teils spektakulär explodiert.

Die SN-15-Rakete beim Absinken: Die vorherigen vier Versuche endeten jeweils in großen Explosionen beim Landen. (Foto: picture alliance/dpa/SpaceX via AP)

Die Flammen wurden nach dem Aufsetzen zügig gelöscht. Bei den Tests war eine sanfte vertikale Landung der 50 Meter langen Rakete das Ziel gewesen. Für die Testflüge nutzt SpaceX ein wüstenartiges Gelände im US-Bundesstaat Texas.

"Starship-Landung nominal", twitterte Firmenchef Elon Musk nach dem erfolgreichen Aufsetzen der Rakete auf dem Testgelände. "Wir sind unten, Starship ist gelandet", zitierte die "New York Times" den SpaceX-Ingenieur John Insprucker.

Musk: Starship-Rakete bald "sicher genug"

SpaceX-Gründer Musk hofft, dass die neue Rakete eines Tages Menschen und Fracht auf den Mars befördern wird. Im Jahr 2023 soll sie bereits bei einer Mondumrundung zum Einsatz kommen, an der sich unter anderem der japanische Milliardär Yusaku Maezawa beteiligen will. Aus diesem Anlass hatte Musk jüngst versichert, dass die Starship-Rakete in zwei Jahren "sicher genug" für den Transport von Menschen sei.

Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA will die Starship-Rakete bei ihrer geplanten Mondlandung nutzen. Sie hatte erst vor Kurzem das Privatunternehmen mit der Entwicklung des ersten kommerziellen Mondlandegeräts beauftragt, das zwei Astronauten zum Erdtrabanten bringen soll. Der Auftrag hat einen Wert von 2,89 Milliarden Dollar (2,41 Milliarden Euro). Die USA brachten als bislang einziges Land mit den Apollo-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.

Mit der Rakete Falcon-9 hat sich SpaceX bereits in der Raumfahrt etabliert. Im November absolvierte sie ihre erste bemannte Mission zur Internationalen Raumstation ISS.